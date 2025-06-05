Внезапный парадокс. В России подешевели ноутбуки, но россияне все равно не хотят их покупать. Опрос

В России обрушились продажи ноутбуков, как по количеству, так и в деньгах, и это несмотря на снижение их стоимости. Отечественные бренды россиян по-прежнему не интересуют. Аналитики винят во всем высокую ключевую ставку и предсказывают дальнейшее падение продаж мобильных ПК на ее фоне.

Пройти мимо отдела с ноутбуками

Российский рынок ноутбуков всего лишь за год сократился на 12% в денежном выражении. Как пишет «Коммерсант», по итогам I квартала 2025 г. (1 января – 31 марта) он составил 53,3 млрд руб.

Частично это объясняется падением цен на мобильные ПК в стране – средняя стоимость ноутбука за отчетный период снизилась с 62 до 60 тыс. руб. Однако основная причина падения рынка в деньгах – его сокращение в натуральном выражении.

В первой четверти 2025 г. россияне купили на 4% меньше ноутбуков, всего 882 тыс., нежели годом ранее. Иными словами, сокращение продаж наблюдается даже на фоне снижения цен.

Кто виноват

Опрошенные изданием участники рынка связывают происходящее сразу с несколькими факторами. Первый – это ежегодная сезонность, поскольку в начале года продажи техники традиционно проседают. Основные закупки совершаются в конце года, чтобы успеть до новогодних праздников.

Нейросеть «Кандинский» Участники рынка не верят, что за остаток 2025 года рынок восстановится

Но есть и еще более очевидная причина – самая высокая ключевая ставка Центробанка за всю историю ее существования. Она в настоящее время составляет 21% и негативно отражается на процентных ставках по потребительским кредитам, вследствие чего россияне менее охотно берут кредиты на технику, в том числе и на ноутбуки. На этот фактор изданию указали представители «Марвел-Дистрибуции».

Также в компании сообщили об «определенном избытке» техники на складах как ритейлеров, так и дистрибьюторов.

«Мы не фиксируем значительного падения стоимости ноутбуков в целом, однако отдельные игроки рынка действительно проводят агрессивные распродажи и снижают цены на ряд моделей на 10% и более, что заметно влияет на общую рыночную динамику», – сообщил «Коммерсанту» неназванный источник среди ритейлеров.

Отечественное оставьте себе

Россияне по-прежнему не хотят покупать ноутбуки российских трендов – в топе лидеров исключительно иностранные производители. В первую тройку по продажам в натуральном выражении, по словам представителей «Марвел-Дистрибуции», вошли тайваньская Asus, которая ушла из России в 2022 г., и китайские Huawei и Honor., которые до ноября 2020 г. были очень тесно связаны между собой. Годом ранее в топ-3 входили Asus, Huawei и тайваньская MSI.

Раньше было лучше

Падение продаж ноутбуков в I квартале 2025 г. пока не означает, что рынок начал обваливаться. Если посмотреть на итоги 2024 г., то за весь год было продано 3,9 млн мобильных ПК, а это на 6% больше, нежели годом ранее.

В деньгах объем рынка составил 242 млрд руб., а его лидерами стали Asus, Huawei и Honor (статистика «М.Видео-Эльдорадо»).

Однако участники рынка пока склонны полагать, что по результатам всего 2025 г. российский рынок ноутбуков сократится, и к тому же довольно ощутимо. По их подсчетам, в I квартале 2025 г. он рухнул на 9% и 11% год к году в количестве и деньгах соответственно, и хуже всего было в марте 2025 г. В этом месяце продажи упали на 16% и 21% в штуках и рублях.

По прогнозам этих собеседников «Коммерсанта», при сохранении текущих экономических реалий в стране по итогам 2025 г. суммарные продажи ноутбуков рухнут на 15-25% в сравнении с результатами 2024 г. В «Марвел-Дистрибуции» тоже не видят радостных перспектив и прогнозируют сокращение российского рынка ноутбуков на 10-15% в натуральном выражении.



