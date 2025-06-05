Разделы

|

Внезапный парадокс. В России подешевели ноутбуки, но россияне все равно не хотят их покупать. Опрос

В России обрушились продажи ноутбуков, как по количеству, так и в деньгах, и это несмотря на снижение их стоимости. Отечественные бренды россиян по-прежнему не интересуют. Аналитики винят во всем высокую ключевую ставку и предсказывают дальнейшее падение продаж мобильных ПК на ее фоне.

Пройти мимо отдела с ноутбуками

Российский рынок ноутбуков всего лишь за год сократился на 12% в денежном выражении. Как пишет «Коммерсант», по итогам I квартала 2025 г. (1 января – 31 марта) он составил 53,3 млрд руб.

Частично это объясняется падением цен на мобильные ПК в стране – средняя стоимость ноутбука за отчетный период снизилась с 62 до 60 тыс. руб. Однако основная причина падения рынка в деньгах – его сокращение в натуральном выражении.

В первой четверти 2025 г. россияне купили на 4% меньше ноутбуков, всего 882 тыс., нежели годом ранее. Иными словами, сокращение продаж наблюдается даже на фоне снижения цен.

Кто виноват

Опрошенные изданием участники рынка связывают происходящее сразу с несколькими факторами. Первый – это ежегодная сезонность, поскольку в начале года продажи техники традиционно проседают. Основные закупки совершаются в конце года, чтобы успеть до новогодних праздников.

no6.jpg

Нейросеть «Кандинский»
Участники рынка не верят, что за остаток 2025 года рынок восстановится

Но есть и еще более очевидная причина – самая высокая ключевая ставка Центробанка за всю историю ее существования. Она в настоящее время составляет 21% и негативно отражается на процентных ставках по потребительским кредитам, вследствие чего россияне менее охотно берут кредиты на технику, в том числе и на ноутбуки. На этот фактор изданию указали представители «Марвел-Дистрибуции».

Также в компании сообщили об «определенном избытке» техники на складах как ритейлеров, так и дистрибьюторов.

«Мы не фиксируем значительного падения стоимости ноутбуков в целом, однако отдельные игроки рынка действительно проводят агрессивные распродажи и снижают цены на ряд моделей на 10% и более, что заметно влияет на общую рыночную динамику», – сообщил «Коммерсанту» неназванный источник среди ритейлеров.

Отечественное оставьте себе

Россияне по-прежнему не хотят покупать ноутбуки российских трендов – в топе лидеров исключительно иностранные производители. В первую тройку по продажам в натуральном выражении, по словам представителей «Марвел-Дистрибуции», вошли тайваньская Asus, которая ушла из России в 2022 г., и китайские Huawei и Honor., которые до ноября 2020 г. были очень тесно связаны между собой. Годом ранее в топ-3 входили Asus, Huawei и тайваньская MSI.

Раньше было лучше

Падение продаж ноутбуков в I квартале 2025 г. пока не означает, что рынок начал обваливаться. Если посмотреть на итоги 2024 г., то за весь год было продано 3,9 млн мобильных ПК, а это на 6% больше, нежели годом ранее.

В деньгах объем рынка составил 242 млрд руб., а его лидерами стали Asus, Huawei и Honor (статистика «М.Видео-Эльдорадо»).

Однако участники рынка пока склонны полагать, что по результатам всего 2025 г. российский рынок ноутбуков сократится, и к тому же довольно ощутимо. По их подсчетам, в I квартале 2025 г. он рухнул на 9% и 11% год к году в количестве и деньгах соответственно, и хуже всего было в марте 2025 г. В этом месяце продажи упали на 16% и 21% в штуках и рублях.

Какое «облако» подойдет вашей компании? Пройдите тест

По прогнозам этих собеседников «Коммерсанта», при сохранении текущих экономических реалий в стране по итогам 2025 г. суммарные продажи ноутбуков рухнут на 15-25% в сравнении с результатами 2024 г. В «Марвел-Дистрибуции» тоже не видят радостных перспектив и прогнозируют сокращение российского рынка ноутбуков на 10-15% в натуральном выражении.


Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Не NGFW единым: UserGate рассказал, чем будет заниматься дальше

Власти заказали на полмиллиарда подсанкционные Sony PlayStation 5 и игровые ПК с топовыми видеокартами

Максим Завьялов, K2 Cloud: Импортозамещение в финсекторе будет оставаться крайне актуальным ближайшие годы

Intel: Мы палец о палец не ударим, если потенциальная маржа продукта меньше 50%

Вадим Корепин, Lansoft: Многие компании готовы сочетать российские и западные ИТ-решения

«Микран» ликвидирует «дочку», которая должна была выпускать российские гражданские микросхемы

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще