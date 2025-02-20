Уловка века, на которую попались миллиарды владельцев смартфонов. Переход на темную тему бесполезен для экономии заряда

Темная тема в подавляющем большинстве случаев не экономит заряд аккумулятора. Те крупицы снижения энергопотребления, что она обеспечивает, полностью нивелируются повышенной яркостью экрана, которую пользователи выставляют, чтобы разглядеть хоть что-то на экране.

Обман мировых масштабов

Широко разрекламированная темная тема, которая за последние годы появилась едва ли не в каждом приложении и веб-сайте, на самом деле не выполняет свою главную функцию. Как пишет The Register, она никак не помогает в вопросе экономии энергии, а именно это маркетологи сделали ее главной «фишкой».

Распространение темной темы стало повсеместным, как только даже в недорогих смартфонах стали появляться OLED-экраны. Они работают по иному принципу, нежели ЖК-панели, и чем темнее изображение, тем меньше энергии они потребляют. В этом плане темная тема приложения, веб-сайта или операционной системы в целом действительно может снизить расход аккумулятора, но, как оказалось, это работает лишь в идеальных условиях.

The Register пишет, что подавляющее большинство пользователей, установивших на своих смартфонах темную тему, ставят также и более высокие значения яркости, чтобы видеть выведенную на экран информацию. И чем интенсивнее внешнее освещение, тем выше приходится делать яркость. С увеличением этого параметра растет и потребление экраном энергии, что полностью нивелирует небольшое снижение ее расхода на фоне перехода не темную тему.

Наглядное доказательство

Как пишет The Register, бесполезность темной темы как программного инструмента экономии заряда аккумулятора было подтверждено экспериментальным путем. Группе людей предложили открыть на своих устройствах один и тот же веб-сайт, после чего установить минимально комфортный уровень яркости для его светлой и темной темы, при котором контент будет легко виден на экране.

Daniel Korpai / Unsplash В большинстве случаев темная тема - не более чем инструмент для придания интерфейсу разнообразия

80% участников исследования значительно увеличили яркость дисплея при переходе на темную тему. Это говорит о том, что их мобильные устройства на деле разряжаются быстрее, чем если бы они выбрали светлую тему и снизили уровень яркости экрана.

Главное – продать идею

Авторы эксперимента подчеркивают, что популярный в современном мире темный режим действительно может снизить энергопотребление на некоторых устройствах. Но, по их словам, те, кто в свое время продвигал это новшество, не удосужились убедиться, что в реальных условиях эксплуатации этот эффект проявится у большинства пользователей.

Эксперимент показал, что людям, желающим с комфортом потреблять контент, приходится повышать яркость экрана, если на сайте или в приложении выбрана темная тема.

Не ограничившись полученными результатами, авторы исследования провели еще несколько экспериментов. Один из них касался сайтов, автоматически подстраивающих свой интерфейс под устройство, с которого пользователь его открыл.

Это так называемые «адаптивные» веб-сайты, имеющие отдельные версии для настольных ПК и ноутбуков и смартфонов с планшетами. Считается, что мобильные версии сайта более легкие и, следовательно, их загрузка и нахождение в оперативной памяти устройства должны потреблять меньше системных ресурсов и меньше расходовать батарею.

Запустив на портативном устройстве настольные и мобильные версии одних и тех же сайтов, экспериментаторы обнаружила, что никакой корреляции между мобильной версией сайтов и снижением расхода заряда АКБ.

Исследователи также изучили, может ли объем данных, передаваемых через интернет с веб-сайта, служить прямым фактором снижения потребления энергии, и снова была обнаружена лишь низкая корреляция между этими двумя показателями.

Работы еще очень много

Практика показала, что темная тема, задуманная как инструмент повышения экологичности устройств путем снижения энергопотребления, не выполняет эту функцию. «Замечательно, что многие из нас ищут способы стать более экологичными, – заявил один из авторов эксперимента. – Но некоторые из наиболее распространенных рекомендаций по устойчивому развитию слишком упрощены, вплоть до того, что многие из них просто не работают так, как задумано – или, в случае с темным режимом, на самом деле делают только хуже».

«Нам нужно лучше понять, что именно заставляет наши устройства потреблять энергию, когда мы проводим время в сети», – добавил ученый. Он порекомендовал пользователям, заботящимся об климате или просто желающим минимизировать потребление энергии, уменьшить яркость экрана на вашем смартфоне, ноутбуке или другом устройстве, работающем от аккумулятора. Также он посоветовал отказаться от устройств с большими дисплеями, ведь чем экран больше, тем больше его энергопотребление, и перейти на более компактные гаджеты.