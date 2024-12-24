Разделы

ПО Бизнес Цифровизация
|

IVA Technologies создала интеллектуальный онлайн-переводчик для бизнеса

Новый онлайн-переводчик на основе ИИ помогает повысить эффективность международных бизнес-коммуникаций. Сервис мгновенно переводит речь участников видеоконференций в субтитры, правильно понимает профессиональные и отраслевые термины и сохраняет смысл, а также обеспечивает сохранение конфиденциальности. Онлайн-переводчик интегрирован в корпоративные платформы видеоконференцсвязи IVA MCU, «ВКУРСЕ» и суперприложение IVA One.

Перевод одной кнопкой

Согласно исследованию Data Bridge Market Research, запрос на онлайн-перевод в режиме реального времени продолжит расти и в ближайшие годы станет ключевым фактором развития мирового рынка ИИ-переводчиков. По данным исследования, к использованию ИИ-переводчиков для бесперебойной коммуникации и преодоления языковых барьеров сферах бизнеса все чаще прибегают предприятия из таких сфер как: электронная коммерция, туризм, здравоохранение и образование.

snews3.jpg

Онлайн-переводчик IVA Technologies запускается нажатием одной кнопки

Новый интеллектуальный онлайн-переводчик IVA Technologies запускается нажатием одной кнопки после старта видеоконференции и выполняет перевод с английского на русский язык и наоборот. Онлайн-переводчик учитывает особенности отраслевой терминологии из различных сфер бизнеса, расставляет знаки препинания, автоматически определяет пол говорящего и корректно отражает важные смысловые моменты. При этом онлайн-переводчик обеспечивает полную конфиденциальность переговоров.

Комментарий генерального директора IVA Technologies Станислава Иодковского: «Сегодня среди различных индустрий мы наблюдаем стремительно растущий запрос на технологии онлайн-перевода в сервисах для корпоративных коммуникаций. Наш новый интеллектуальный онлайн-переводчик – это ответ на ключевые потребности современного бизнеса. Он устраняет языковые барьеры и обеспечивает мгновенную обработку информации, что позволяет топ-менеджменту существенно ускорять процессы принятия решений. Важно отметить, что наш сервис позволяет бизнесу значительно оптимизировать расходы на услуги соответствующих специалистов и при этом гарантирует полную конфиденциальность коммуникаций».

В ближайших планах – доработка и расширение возможностей сервиса, включая поддержку китайского и арабского языков.

Рекламаerid:2W5zFHz7abiРекламодатель: Акционерное общество «ИВА»ИНН/ОГРН: 1683020450/1241600017042Сайт: https://iva.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews

Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

Южная Корея решила построить «убийцу» тайваньской TSMC

Какие медицинские услуги можно получить онлайн

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как организовать для компании квиз или викторину самостоятельно: лучшие сайты и приложения

Обзор Jimmy PW11 Pro Max: беспроводной моющий пылесос 5-в-1 с функцией самоочистки

Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще