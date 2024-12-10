Microsoft разрешила ставить Windows 11 на старые ПК вопреки всем своим запретам

Microsoft разрешила устанавливать Windows 11 на несовместимые с ней, то есть старые компьютеры. Корпорация сменила гнев на милость моментально – еще неделю назад она говорила, что никогда опустится до подобного, но теперь инструкция по установке новой системы на древние ПК размещена прямо на ее сайте. Но Microsoft ничего не мешает передумать еще раз.

В магазин идти не нужно

Microsoft разместила на своем сайте инструкцию по установке Windows 11 на компьютеры, признанные устаревшими, чьи спецификации не соответствуют системным требованиям этой ОС. Шаг со стороны корпорации неожиданный и странный, потому как около недели назад она официально заявляла, что не собирается делать никаких послаблений в этом плане.

На тот момент Microsoft заявляла, что наличие в компьютере модуля безопасности TPM 2.0 обязательно, если нужно работать в Windows 11. Этого модуля в старых ПК нет, что исключало возможность установки на них этой системы без дополнительных хитростей.

Однако теперь подробные рекомендации по установке Windows 11 на устаревшие (по мнению Microsoft) компьютеры размещены прямо на официальной странице поддержки Microsoft. Но начинаются они, что вполне в духе Microsoft, с наводящего ужас предупреждения о проблемах с совместимостью.

Фото: Clint Patterson / Unsplash Возможно, новые поблажки Microsoft связаны со снижением популярности Windows 11 среди пользователей

«Установка Windows 11 на устройство, которое не соответствует минимальным системным требованиям, не рекомендуется, – говорится в сообщении. – Если Windows 11 установлена на неподходящем оборудовании, вы должны быть готовы к возможным проблемам с совместимостью».

Ненастоящая щедрость Microsoft

Разрешив установку Windows 11 на старые компьютеры, Microsoft сразу отметила, что снимает с себя всю ответственность за работу этой системы на них. Она заявила, что не гарантирует ее работоспособность, и добавила, что не будет рассылать на такие ПК обновления ОС.

Последнее, впрочем, не наказание, а подарок. Качество апдейтов Microsoft в последнее время сильно упало, а интеграция обновления 24Н2 и вовсе лишит пользователей возможности работать в Windows 11 на ПК с процессорами, выпущенными примерно до 2008-2009 гг.

Через тернии к Windows 11

В инструкции Microsoft ничего не сказано про чистую установку Windows 11 на устаревшие компьютеры. В ней речь идет лишь об апдейте до нее с Windows 10 – предыдущей версии ОС, техническая поддержка которой будет прекращена в октябре 2025 г.

Также Microsoft, намеренно или нет, но не стала расписывать в документе фактические шаги обновления до Windows 11, Эксперты портала PC World полагают, что для этого потребуется воспользоваться «Центром обновления Windows» и приложением PC Health Check.

«Клеймо позора»

Microsoft годами боролась с возможностью устанавливать Windows 11 на древние ПК и старалась максимально оперативно закрывать все лазейки, которые находили пользователи. Теперь же, фактически, сдавшись, корпорация не смогла не сделать так, чтобы последнее слово осталось не за ней.

Всем тем, кто будет пользоваться Windows 11 на старом компьютере, придется изо дня в день наблюдать в правом нижнем углу сообщение о том, что ПК устарел, и что пора бы его заменить на современный. Избавиться от этого «клейма позора» можно тремя способами – перейти на любую другую ОС из доступных, купить новый компьютер или же внести правки в реестр Windows 11.

В интернете уже есть инструкции по избавлению от этого назойливого уведомления путем редактирования реестра. Но важно помнить, что любые изменения в него нужно вносить с особой осторожностью – всего одна ошибка может привести к необходимости переустановки системы.

Пути назад не заказаны. Почти

Пользователи старых ПК, обновившие Windows 10 до Windows 11, будут иметь возможность откатиться обратно и вернуться на предыдущую ОС. Однако времени на раздумья будет сравнительно немного, хотя именно здесь Microsoft проявила подлинную щедрость.

На тестирование Windows 11 и принятие решения на возврат к Windows 10 у пользователей будет ровно 10 дней с момента обновления. По истечении этого срока откат станет невозможным.

Процесс можно реализовать через функцию «Восстановление системы». В ней имеется подробная пошаговая инструкция по возвращению к Windows 10. Но перед тем, как воспользоваться ею, следует сделать резервную копию на случай, если что-то пойдет не так.