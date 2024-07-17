Microsoft отказалась от «повесточки». Департамент разнообразия и инклюзивности расформирован, сотрудников выгнали на улицу

Microsoft полностью расформировала подразделение по вопросам обеспечению равноправия и инклюзивности. Корпорация больше не ставит «повесточку» во главу угла, о чем заявляет открыто – у компании «сменились потребности бизнеса». Теперь это новый модный тренд среди ИТ-гигантов.

Неравноправие и эксклюзивность в Microsoft

Софтверный гигант Microsoft закрыл отдел DEI (diversity, equity, and inclusion), занимавшийся обеспечением политики разнообразия, равноправия, инклюзивности в компании, и уволил всех его сотрудников, пишет портал Business Insider. По информации издания, корпорация объяснила это решение «сменой потребностей бизнеса» (changing business needs).

Бывший глава отдела DEI в Microsoft разослал внутреннее письмо, в котором заявил, что ни равноправие, ни разнообразие, ни тем более инклюзивность отныне «не являются критически важными для бизнеса» (no longer business critical) американской корпорации.

В этом же письме говорится, что отдел DEI, как и вся его команда, не существует с 1 июля 2024 г. К моменту выхода материала не было доподлинно известно количество уволенных или переведенных на другие должности человек, но CNews писал, что Microsoft в последние годы весьма активно и с большой охотой сокращает собственный штат.

Разворот на 180

Microsoft рьяно следовала «повесточке» на протяжении четырех лет, с момента начала пандемии коронавируса и зарождения движения Black Lives Matter (BLM). Пока неясно, как расформирование отдела DEI в действительности повлияет на дальнейшее соблюдение корпорацией принципов инклюзивности и разнообразия, но представитель Microsoft Джефф Джонс (Jeff Jones) поспешил заверить Business Insider, что ее «обязательства в области DEI остаются неизменными». «Наша ориентация на разнообразие и инклюзивность непоколебима, и мы твердо придерживаемся наших ожиданий, отдавая приоритет ответственности и продолжая концентрироваться на этой работе», – добавил Джонс.

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Между тем, по информации издания, у бывшего главы подразделения DEI немного другие сведения на этот счет. Он раскритиковал Microsoft за отсутствие усилий по продвижению DEI.

«Настоящая работа по изменению систем, связанная с программами DEI по всему миру, больше не является критически важной для бизнеса или разумной, как в 2020 г.» — написал руководитель группы в электронном письме, отправленном тысячам сотрудников корпорации.

В 2020 г., когда смерть Джорджа Флойда (George Floyd) от рук американского полицейского породила волну протестов и привела к появлению движения BLM. Почти сразу после этих событий Microsoft торжественно пообещала к 2025 г., в числе прочего, удвоить число афроамериканцев среди топ-менеджеров корпорации. Business Insider пишет, что пока нет достоверных сведений, как она выполняет это обещание.

Однако редакция CNews нашла отчет Microsoft о DEI за 2023 г. в нем сказано: «Число чернокожих и афроамериканских директоров, партнеров и руководителей (включая менеджеров по персоналу и индивидуальных участников) выросло до 107,8% от нашего обязательства по Инициативе расового равенства на 2025 г. по сравнению с 92,0% в 2022 г.».

Также в этом документе говорится, что: «Число директоров, партнеров и руководителей латиноамериканского и латиноамериканского происхождения (включая менеджеров по персоналу и индивидуальных участников) увеличилось до 74,8% от нашего обязательства по Инициативе расового равенства на 2025 г. по сравнению с 57,6% в 2022 г.»; «Представленность женщин на руководящих должностях составляет 29,1%, что на 3,2 процентных пункта больше, чем в прошлом году (в 2022 г.- прим CNews)».

Все уже устали

Microsoft – не единственная американская ИТ-корпорация, которая после стольких лет решила отступиться от принципов DEI. Более того, она – далеко не первая, кто расформировал соответствующий отдел.

Фактически, Microsoft могла взять пример с компании Zoom, развивающей одноименный сервис видеоконференцсвязи. Ранее в 2024 г. она закрыла свое подразделение DEI.

Внезапное разочарование в «повесточке» продемонстрировали и другие американские ИТ-компании с мировым именем. В частности, по информации CNBC, свою программу DEI в 2023 г. сократил интернет-гигант Google, почти в одно время с признанной в России экстремистской корпорацией Meta*.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.