ИТ-шники нужны всем. Спрос на них в России почти удвоился, зарплаты текут рекой

Российским компаниям нужно больше ИТ-специалистов. По итогам 2023 г. спрос на них вырос почти вдвое. С деньгами у работников этой сферы тоже все в полном порядке – платить им на фоне дефицита кадров стали очень щедро.

Спрос рождает рост зарплаты

В России наметилась очень положительная динамика по части роста спроса на ИТ-специалистов, пишет сообщили CNews представители сервиса «Авито Работа». По результатам 2023 г. потребность в таких работниках в целом по стране выросла на 81% – компаниям нужны ИТ-шники, в том числе, на фоне непрекращающейся цифровизации.

Это происходит на фоне общего кадрового голода в индустрии – к концу лета 2023 г. в результате целого ряда событий Россия столкнулась с нехваткой около 700 тыс. ИТ-специалистов, констатировал глава Минцифры Максут Шадаев.

В других странах ситуация с вакансиями в ИТ-сфере совершенно другая. Например, в США, с учетом массовых сокращений в этой отрасли, за весь 2023 г. было открыто всего лишь около 700 новых рабочих мест для ИТ-специалистов.

Повышенный спрос наряду с отсутствием нужного количества кандидатов на вакансии приводят к росту зарплат, которыми работодатели пытаются привлечь работников. Судя по всему, компании очень остро нуждаются в ИТ-шниках, ведь зарплатные предложения всего за год выросли на 80%.

Есть, к чему стремиться

К концу 2023 г. средняя зарплата работника ИТ-сферы достигла отметки в 90 тыс. руб. Здесь учитываются уровни дохода всех представителей отрасли различного уровня – и мидлов, и джунов, и сеньоров.

Для сравнения, в 2022 г. когда Россия столкнулась с массовым оттоком ИТ-работников, средняя зарплата в отрасли составляла 67,5 тыс. руб. Нельзя исключать, что повышение окладов может быть связано не только с нехваткой специалистов, но и с ростом инфляции, которая, по оценке Центробанка, в 2023 г. разогналась до 7,5%.

При этом ИТ-отрасль перестала быть самой привлекательной для россиян с точки зрения размеров зарплат. В 2023 г. очень сильно выросли ежемесячные доходы специалистов, никак с информационными технологиями не связанных. Получать больше ИТ-шников стали водители, курьеры, фрезеровщики, арматурщики и представители целого списка рабочих профессий.

Где будет стабильность

Судя по всему, в России далеко не все сегменты ИТ-отрасли интересны гражданам страны. Опрошенные экспертами «Авито Работы» россияне видят будущее лишь у нескольких направлений, и в первую очередь это те, что связаны с искусственным интеллектом, нейросетями и большими данными. За них отдали свой голос 72% респондентов.

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Второе место заняли профессии, в той или иной степени связанные с робототехникой – 42% проголосовавших. Тройку лидеров заняли специальности, относящиеся к умным технологиям – 48%.

При этом россияне считают, что работа в сфере технологий, относящихся к космическим и экологическим, имеют мало перспектив. Эту отрасль упомянули лишь 25% участников опроса.

Знания нужны не всегда

Еще одна особенность современной российской ИТ-отрасли – это возможность получать хорошую зарплату, не имея за плечами большого опыта работы. В конце 2023 г. CNews писал, что в стране ощутимый дефицит по-настоящему опытных ИТ-специалистов, а тех, кто только пришел в эту сферу, наоборот, слишком много. Значительная их часть даже не пытаются развиваться, получать знания и опыт – они не сомневаются, что их и так возьмут на работу и будут хорошо платить из-за дефицита кадров.