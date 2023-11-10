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Арестован экс-гендиректор «Авиатики» по делу о хищении в Минпромторге 240 млн руб., выделенных на судостроительное ПО

Бывшего генерального директора ООО «Авиатика», руководителя АО «Системная динамика» Игоря Пьянкова отправили в СИЗО до 8 января 2024 г. Расследуется дело о хищении больше 240 млн руб. Бюджетные деньги были выделены на разработку уникального отечественного ПО для судостроительной промышленности.

Раскаявшийся отправлен под арест

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО до 8 января 2024 г. бывшего генерального директора ООО «Авиатика», руководителя АО «Системная динамика» Игоря Пьянкова, пишет ТАСС. Пьянков является основным фигурантом дела о хищении бюджетных средств в размере более чем 240 млн руб. при создании программного обеспечения для нужд судостроительной промышленности.

В ходе судебного заседания следователь настаивала на аресте Пьянкова в связи с тем, что он может скрыться от следствия и суда, предупредить соучастников многомиллионного хищения в Минпромторге, который признан потерпевшей стороной по делу. «Пьянков может предупредить неустановленных и необнаруженных следствием соучастников, в следствие чего иная мера пресечения ему избрана быть не может», — отметила представитель столичного СК.

Сам обвиняемый попросил суд не лишать его свободы, так как он раскаялся и сотрудничает со следствием.

Дело о ПО для судостроительной промышленности

Уголовное дело возбудили весной 2023 г. в отношении неустановленных лиц. Период инкриминируемых преступлений относится к 2016-2018 гг. Похищенные средства были выделены технологическому университету МИРЭА на проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) по проекту «Адаптация» для нужд судостроительной промышленности.

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Фото: wirestock на Freepik
Игоря Пьянкова арестовали до 8 января 2024 г. по делу о хищении многомиллионных средств из проекта по созданию ПО для строительства судов

ОКР подразумевала создание типового электронно-цифрового макета судна, разработку унифицированного российского формата хранения проектной документации и др.

«Адаптация» выполнялась университетом МИРЭА с привлечением соисполнителей, среди которых были компании Пьянкова. В ходе предварительной оценки были выявлены недочеты в работе системы и завышение стоимости выполненных работ, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Адаптация» продолжается

«Адаптация» — государственная программа «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 гг.». Ответственным исполнителем программы является Минпромторг России. Программа направлена на реализацию государственной политики по повышению уровня технологического развития российской судостроительной промышленности, ее конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках сбыта, говорится на сайте Правительства.

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Результаты ОКР предназначены для использования в проектных конструкторских бюро и предприятиях судостроительной отрасли, в целях автоматизации процессов хранения и передачи проектной и рабоче-конструкторской документации в электронном виде в унифицированном формате, указано в пресс-релизе программы.

Это отечественное решение не имеет полноценных аналогов. В перспективе оно должно стать значимым компонентом единого информационного пространства управления жизненным циклом изделий судостроения.

Анна Любавина

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