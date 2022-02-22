Хакеры захватывают ПК, чьи хозяева пользуются чатами Microsoft Teams

Злоумышленники подключаются к чужим чатам Microsoft Teams и вбрасывают исполняемые вредоносные файлы. Проблема в том, что защиты от этого в Microsoft Teams почти нет.

Просто, но действенно

Хакеры превращают платформу коммуникаций Microsoft Teams в средство распространения вредоносного ПО, утверждают исследователи компании Avanan, входящей в группу Check Point. Злоумышленники сбрасывают в чаты на платформе исполняемые файлы, оказывающиеся вредоносными.

Атаки, по данным исследователей, начались в январе 2022 г., и с тех пор компания отметила уже тысячи инцидетнов. Большая часть из них произошла на северо-востоке США, в регионе вокруг Великих озер. Основные пострадавшие — локальные СМИ.

Исполняемый файл часто носит название UserCentric.exe — относительно наивная, но действенная приманка.

При запуске вредонос вписывает данные в системный реестр, устанавливает DLL и обеспечивает себе продолжительное присутствие вWindows, создавая нужную запись в системном реестре или вписываясь в папку автозапуска.

Этот вредонос обеспечивает злоумышленникам контроль над компьютером жертвы. Вредонос собирает подробную информацию об операционной системе и аппаратной составляющей, а также о версии ОС и установленных патчах — по-видимому, таким образом проверяется защищенность системы.

Каким именно образом злоумышленники проникают в закрытые чаты Microsoft Teams, пока остается загадкой. Исследователи предполагают, что хакеры используют украденные реквизиты доступа к электронной почте, которые получают через фишинг или предварительную компрометацию других компаний.

Слишком доверчивые пользователи

По утверждениям экспертов Avanan, проблема заключается в том, что пользователи Microsoft Teams слишком часто доверяют файлам, передаваемым через чаты. И даже если они знают, что исполняемые файлы, пришедшие, например, по электронной почте запускать опасно, на Teams это знание как будто не распространяется.

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Специалисты полагают, что защитные решения, покрывающие все виды бизнес-коммуникаций, которые автоматически помещают любые скачанные файлы в изолированные среды («песочницы») помогут защититься от подобных атак. Пользователям же рекомендовано обращаться к ИТ-отделу, когда они видят в Microsoft Teams незнакомые файлы.

«Собственная защита Microsoft Teams тоже не слишком эффективна от подобных атак: механизм приглашения дополнительных участников очень прост, автоматическая проверка файлов и ссылок на вредоносность не реализована пока по крайней мере, — говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. — Далеко не все внешние защитные решения обеспечивают безопасность Microsoft Teams, так что подобные атаки вполне могут получить распространение, если не принять меры».