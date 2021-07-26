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Опубликован рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль

Совокупная выручка 40 крупнейших поставщиков ИТ в транспортно-логистическую отрасль в 2020 г. увеличилась на 38% и составила ₽47,5 млрд. Почти половину этой суммы заработали топ-5 компаний. Среди самых востребованных технологий — электронный документооборот с использованием ИИ и блокчейна, интернет вещей, средства обеспечения безопасности инфраструктуры, решения для интеграции и обработки данных от всех участников отрасли.

Рынок ИТ на транспорте вырос на 40%

Согласно данным опубликованного CNews обзора «ИТ в транспортной отрасли 2021», суммарная выручка 40 поставщиков ИТ в транспортный сектор по итогам 2020 г. составила ₽47,5 млрд. Это на 38% больше, чем в 2019 г. (₽34,5 млрд). 49% этой суммы приходится на топ-5 поставщиков. Порог входа в топ-40 игроков рынка по сравнению с прошлым годом увеличился с ₽86 млн до ₽132 млн, то есть почти на 54%. Причина — появление в рейтинге таких крупных компаний-поставщиков оборудования, как «ИКС Холдинг» и «Аквариус», а также «МаксимаТелеком», которая ранее была известна в основном благодаря созданию Wi-Fi в московском метро.

С полными результатами рейтинга можно ознакомиться в обзоре «ИТ в транспортной отрасли 2021».

Востребованные технологии

Уровень цифровизации транспортно-логистической отрасли в целом остается невысоким. На сегодняшний день довольно хорошо цифровизированы крупные авиакомпании, РЖД и дочерние структуры, крупные логистические операторы.

К счастью, работа в этом направлении началась. Транспортно-логистическая отрасль, по сути, является рекордсменом по количеству рутинных операций, связанных с документооборотом. Поэтому именно здесь наиболее востребована оптимизация процессов с помощью технологий искусственного интеллекта и блокчейн, которые обеспечивают контроль изменений, прозрачность и прослеживаемость данных о передвижении грузов и оказываемых услуг.

Крупнейшие поставщики ИТ для транспортных компаний 2020

№ 2020 № 2019 Компания Город Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2020 г., ₽тыс. Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2019 г., ₽тыс. Рост выручки 2020/2019
1 ИКС Холдинг Москва 8 067 590 н/д
2 МаксимаТелеком Москва 5 817 000 2 002 000 190,6%
3 3 ЗащитаИнфоТранс Москва 3 578 124 2 630 916 36,0%
4 Аквариус Москва 2 866 945 н/д
5 15 АйТеко Москва 2 801 704 726 809 285,5%
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Многие перевозчики начинают применять средства телемедицины, позволяющие проводить предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей, а также отслеживать их состояние во время рейса. Для этого используются, в частности технолрогии интернета вещей.

Стратегии ИБ всегда игнорировали безопасность данных. Больше этого делать нельзя
Безопасность

В списке самых востребованных решений также обеспечение информационной безопасности инфраструктуры. Для этого создаются цифровые двойники объектов, дающие возможность обеспечить мониторинг их состояния и предотвратить инциденты.

Еще одно важное направление – создание единых информационных систем, позволяющих интегрировать данные бизнес-процессов всех игроков отрасли и анализировать их. Подобные системы хранят в себе огромный массив информации, поступающий от всех участников рынка перевозок. И тут, конечно, все более важной становится работа с большими данными, их обработка, хранение и использование в промышленных сервисы, которые позволят добиться цифровой трансформации отрасли.

Подробнее читайте в обзоре CNews «ИТ в транспортной отрасли 2021».

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