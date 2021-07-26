Опубликован рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль
Совокупная выручка 40 крупнейших поставщиков ИТ в транспортно-логистическую отрасль в 2020 г. увеличилась на 38% и составила ₽47,5 млрд. Почти половину этой суммы заработали топ-5 компаний. Среди самых востребованных технологий — электронный документооборот с использованием ИИ и блокчейна, интернет вещей, средства обеспечения безопасности инфраструктуры, решения для интеграции и обработки данных от всех участников отрасли.
Рынок ИТ на транспорте вырос на 40%
Согласно данным опубликованного CNews обзора «ИТ в транспортной отрасли 2021», суммарная выручка 40 поставщиков ИТ в транспортный сектор по итогам 2020 г. составила ₽47,5 млрд. Это на 38% больше, чем в 2019 г. (₽34,5 млрд). 49% этой суммы приходится на топ-5 поставщиков. Порог входа в топ-40 игроков рынка по сравнению с прошлым годом увеличился с ₽86 млн до ₽132 млн, то есть почти на 54%. Причина — появление в рейтинге таких крупных компаний-поставщиков оборудования, как «ИКС Холдинг» и «Аквариус», а также «МаксимаТелеком», которая ранее была известна в основном благодаря созданию Wi-Fi в московском метро.
С полными результатами рейтинга можно ознакомиться в обзоре «ИТ в транспортной отрасли 2021».
Востребованные технологии
Уровень цифровизации транспортно-логистической отрасли в целом остается невысоким. На сегодняшний день довольно хорошо цифровизированы крупные авиакомпании, РЖД и дочерние структуры, крупные логистические операторы.
К счастью, работа в этом направлении началась. Транспортно-логистическая отрасль, по сути, является рекордсменом по количеству рутинных операций, связанных с документооборотом. Поэтому именно здесь наиболее востребована оптимизация процессов с помощью технологий искусственного интеллекта и блокчейн, которые обеспечивают контроль изменений, прозрачность и прослеживаемость данных о передвижении грузов и оказываемых услуг.
Крупнейшие поставщики ИТ для транспортных компаний 2020
|№ 2020
|№ 2019
|Компания
|Город
|Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2020 г., ₽тыс.
|Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2019 г., ₽тыс.
|Рост выручки 2020/2019
|1
|—
|ИКС Холдинг
|Москва
|8 067 590
|н/д
|—
|2
|—
|МаксимаТелеком
|Москва
|5 817 000
|2 002 000
|190,6%
|3
|3
|ЗащитаИнфоТранс
|Москва
|3 578 124
|2 630 916
|36,0%
|4
|—
|Аквариус
|Москва
|2 866 945
|н/д
|—
|5
|15
|АйТеко
|Москва
|2 801 704
|726 809
|285,5%
Многие перевозчики начинают применять средства телемедицины, позволяющие проводить предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей, а также отслеживать их состояние во время рейса. Для этого используются, в частности технолрогии интернета вещей.
В списке самых востребованных решений также обеспечение информационной безопасности инфраструктуры. Для этого создаются цифровые двойники объектов, дающие возможность обеспечить мониторинг их состояния и предотвратить инциденты.
Еще одно важное направление – создание единых информационных систем, позволяющих интегрировать данные бизнес-процессов всех игроков отрасли и анализировать их. Подобные системы хранят в себе огромный массив информации, поступающий от всех участников рынка перевозок. И тут, конечно, все более важной становится работа с большими данными, их обработка, хранение и использование в промышленных сервисы, которые позволят добиться цифровой трансформации отрасли.
Подробнее читайте в обзоре CNews «ИТ в транспортной отрасли 2021».