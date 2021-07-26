Амурский министр цифрового развития умер после драки на турбазе

Александр Курдюков, министр цифрового развития и связи Амурской области, умер в возрасте 39 лет. За несколько дней до смерти он попал в больницу с черепно-мозговой травмой, полученной во время отдыха на турбазе. Предположительно, она была получена в результате драки. Подозреваемый в убийстве министра задержан.

Драка с фатальными последствиями

Ушел из жизни министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков. Смерть наступила 24 июля 2021 г.

По данным «Интерфакса», за несколько дней до смерти, 17 июля 2021 г., 39-летний Курдюков оказался в больнице с черепно-мозговой травмой, полученной им в результате драки. Потасовка произошла турбазе «Берлога» в Амурской области, где министр отдыхал в компании знакомых.

Как пишет издание Baza, в компании присутствовал некий Алексей (чья фамилия не раскрывается). Позже на турбазу приехала жена Александра Курдюкова, которой Алексей стал оказывать знаки внимания.

Александр Курдюков не дожил всего несколько месяцев до своего 40-летия

Действия Алексея привели к конфликту, который, однако, удалось быстро погасить. Алексей якобы не знал, что у заинтересовавшей его женщины есть муж.

Серьезных последствий перепалка между Александром Курдюковым и Алексеем на тот момент получила. Тем не менее, через некоторое время министр исчез, а немного позже его нашли без создания и с проломленной головой. Свидетелей происшествия не было.

Подозреваемый задержан

По информации «Интерфакса», 25 июля 2021 г. правоохранительные органы задержали подозреваемого по делу гибели Александра Курдюкова. Его имя на момент публикации материала не раскрывалось, был известен лишь возраст – 39 лет.

«В целях защиты законных прав и интересов потерпевшего, соблюдения разумных сроков уголовного судопроизводства прокуратура Благовещенска изъяла уголовное дело из производства органов полиции и передала в следственный отдел по Благовещенску СУ СК России (Следственное управление Следственного комитета – прим. CNews) по Амурской области», – сообщили изданию представители региональной прокуратуры.

По факту происшествия на турбазе «Берлога», повлекшего за собой смерть Александра Курдюкова, возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

25 июля 2021 г. Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого в избиении до смерти Александра Курдюкова.

Все лица в этом видеоролике скрыты. На этих кадрах видно, как подозреваемого доставляют в отделение, где позже его допрашивает сотрудник правоохранительных органов. Следственный комитет заменил оригинальный звуковой ряд музыкальным сопровождением, поэтому узнать, какие вопросы следователь задавал подозреваемому, не представляется возможным.

Биография Александра Курдюкова

Александр Курдюков родился 8 сентября 1981 г. в Благовещенске (Амурская область). В 2003 г. будущий министр цифрового развития и связи своего родного региона окончил государственный университет по специальности «Информационные системы (по областям применения)». Ему была присвоена квалификация «информатик-экономист».

Российские разработчики хотят сделать DLP-системы более интеллектуальными Безопасность

В период с 2003 по 2010 г. Александр Курдюков работал в банке ФКБ «Далькомбанк» Благовещенский. Последней его должностью здесь был пост главного инженера-программиста.

Биография Александра Курдюкова исчезла с сайта министерства

В 2010 г. Александр Курдюков перешел на работу в министерство социальной защиты населения Амурской области. В нем он возглавлял отдел автоматизации и информационных технологий. На этой должности Курдюков проработал до 2012 г., после чего стал начальником управления информатизации правительства Амурской области.

В апреле 2020 г. Александр Курдюков был назначен первым замминистра, исполняющим обязанности министра цифрового развития и связи Амурской области. В январе 2021 г. Курдюков перешел на пост министра цифрового развития и связи Амурской области.

Классный чин: действительный государственный советник Амурской области 1 класса.

Александр Курдюков умер 24 июля 2021 г. У него остались жена и два сына – 2011 и 2015 годов рождения.

На момент публикации материала страница с биографией Александра Курдюкова, размещавшаяся на официальном сайте Министерства цифрового развития Амурской области, была удалена.