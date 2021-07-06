Жаловаться на госзакупки теперь можно будет только онлайн

Жалоба в ФАС онлайн

Подавать жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) можно будет через единую информационную систему в сфере закупок (ЕИС). Нововведение будет доступно любому участнику электронных закупок с 5 июля 2021 г. Об этом сказано на официальном сайте ФАС.

Как пишет ФАС на своем сайте, при обращении через ЕИС — данные, необходимые для подачи жалобы, будет заполняться автоматически. Также система сама проверит обращение на предмет ошибок, что снизит вероятность возврата жалобы из-за ее неправильной подготовки. Кроме того, участник закупки и заказчик будут в режиме реального времени получать информацию обо всех этапах рассмотрения жалобы в своих личных кабинетах.

Планируется, что с 1 января 2022 г. все жалобы по электронным процедурам закупок будут направляться через ЕИС. До этого времени участники по-прежнему могут подать жалобу в ФАС в письменной форме.

С 1 января 2022 г. все жалобы по электронным процедурам закупок в ФАС можно будет направлять только онлайн

Как рассказали CNews представители ФАС, С 1 января 2022 г. жалобы при проведении закупок, проводимых в электронном виде, должны подаваться исключительно через ЕИС. До этого момента участники подавали жалобу либо в письменном виде, направив ее почтой России, либо электронной почтой, подписав ее электронной цифровой подписью, отметили в Службе.

Нововведения в сфере госзакупок

Заказчики со 2 июля 2021 г. обязаны устанавливать в госконтрактах срок оплаты товаров, работ, услуг (в том числе отдельного этапа исполнения контракта) не превышающий десяти рабочих дней. При заключении контакта с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией срок оплаты сокращается до семи дней со дня подписания документа о приемке. Постановление с изменениями было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В июле также был принят закон № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты», направленный на оптимизацию и автоматизацию закупочного процесса. Среди упомянутых в законе изменений предусмотрено совершенствование порядка определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и введение электронного документооборота на всем жизненном цикле закупки, в том числе электронное актирование.

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Правительством в июне 2021 г. также увеличен предельный размер начальной (максимальной) цены договора для проведения закупок, участниками которых являются только компании малого и среднего бизнеса («спецторги»), с 400 млн руб. до 800 млн руб. по 223-ФЗ. Постановление вступит в силу с 1 октября 2021 г.

Минцифры начнет проверять закупки на импорт

В апреле 2021 г. CNews писал, что Минцифры планирует проверять все без исключения закупки зарубежного программного обеспечения (ПО) российскими госструктурами. Чтобы не давать госкомпаниям возможности приобретать иностранный софт с использованием лазеек в действующем законодательстве, министерство планирует ввести требование согласовывать с ним приобретение зарубежного ПО госорганами и госкомпаниями. Об этом представители министерства рассказали «Коммерсанту».

Согласно действующему законодательству, при закупке ПО госорганы в первую очередь ориентируются на реестр отечественного софта. Только в случае отсутствия ПО в перечне программ, заказчик указывает на «невозможность соблюдения запрета на допуск ПО, происходящего из иностранных государств». Данное обстоятельство позволяет госзаказчикам приобретать иностранный софт. Эту лазейку используют многие госструктуры, по тем или иным причинам предпочитающие работать в иностранных приложениях.

Еще один эффективный способ обхода госзаказчиками закупки российского софта — покупка иностранного ПО в составе различных программно-аппаратных комплексов. В данном случае зарубежный софт является их неотъемлемой частью и в закупочной документации никак не указывается.