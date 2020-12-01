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Россияне создали ПО для серьезной экономии электричества

Бизнес Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Ирина Пешкова

Российские ученые разработали приложение, с помощью которого можно спрогнозировать почасовые цены на потребление электроэнергии на неделю вперед. Искусственный интеллект учитывает колебания нагрузки сети и спроса, а также сезонность потребления энергии. Изобретение позволит сэкономить до 10% платы за свет.

Приложение, прогнозирующее цены на электричество

Ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) разработали приложение, с помощью которого возможно с высокой точностью спрогнозировать расценки на потребляемое электричество в каждый час грядущей недели, пишет РИА «Новости». Данное приложение, написанное на Python, работает на основе искусственного интеллекта.

Подробная статья о разработке опубликована в сборнике International Russian Automatio Conference. В ней рассматривается проблема прогнозирования почасовых рыночных цен на электроэнергию с помощью искусственных нейронных сетей. В статье также представлены результаты численных экспериментов по прогнозированию цен на электроэнергию с использованием данного приложения.

Доцент кафедры «Кибернетика» ЯГТУ и один из авторов статьи Олег Марьясин рассказал, что в данных об энергопотреблении и ценах есть скрытые закономерности. Например, наличие дневных и вечерних пиков, сезонность, колебания спроса. «Эти закономерности имеют сложный, нелинейный характер и отличаются для каждого регионального рынка и потребителя. Методы искусственного интеллекта и машинного обучения позволяют выявить такие скрытые закономерности в данных и использовать их для прогнозирования», — пояснил он.

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Российские ученые разработали приложение для прогноза почасовых цен на электричество

Рынок электроэнергии можно сравнить с биржевой торговлей, где цену фиксируют каждый час, объясняют ученые в статье. Однако в России население получает информацию о стоимости не в реальном режиме времени, а через несколько дней после окончания месяца. Расходы на электричество в России превышают 5 трлн руб., пишет РИА «Новости» со ссылкой на экспертов. Основным фактором, определяющим сумму, является объем потребления в часы наибольшей нагрузки.

Кому будет актуально приложение

Приложение, прежде всего, предназначено для предприятий и организаций, а также жителей, которые имеют возможность влиять на свой график энергопотребления, то есть снижать его в периоды высоких цен и повышать в периоды низких. Это также актуально для возобновляемых источников энергии: солнечных панелей, ветряков или других местных генераторов и накопителей энергии, пишет РИА «Новости».

Советник при ректорате ЯГТУ Андрей Лукашов и соавтор статьи рассказал, что плата за потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки доходит до 40-45 руб. за кВт в час. «Наше приложение с помощью технологий, на которых оно работает, может прогнозировать стоимость до наступления пиков и позволит сэкономить до 10 % расходов. В общей сумме это составит 150 млрд руб. в год», — уточнил он.

В дальнейшем исследователи планируют расширить возможности и область применения разработанного приложения и выпустить его на рынок. Марьясин уточняет, что если говорить о рынке консалтинговых услуг, то приложение можно использовать уже сегодня. Но для продажи приложения как программного обеспечения необходимо провести полное тестирование сервиса, решить вопросы с регистрацией, обслуживанием и продвижением. Для бытовых потребителей приложение станет полезным, когда появятся тарифы с почасовыми ценами на электроэнергию.

Напомним, что в октябре 2020 г. тоже ярославцы, но уже представляющие Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова (ЯрГУ), создали мобильное приложение для фиксации дефектов электрооборудования при помощи голосового помощника «Михалыч».

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