Постсоветское правительство целиком ушло в отставку из-за скандала вокруг «Билайна»

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Премьер-министр Киргизии вместе со всем правительством ушел в отставку

Премьер-министр республики Киргизия Мухаммедкаллый Абылгазиев подал в отставку. Как говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Правительства Киргизии, это решение связано с расследованием в отношении переоформления и продления радиочастот.

Незадолго до этого Абылгазиев ушел в отпуск из-за данного расследования.

«В течение моего двухнедельного отпуска следственные органы ко мне с какими-либо вопросами не обращались, - говорится в заявлении теперь уже бывшего премьер-министра. - Уверен, что следствие расставит все по местам и выявит истинных виновных в нарушении закона. Но, к сожалению, расследование все еще не завершено. В сегодняшних сложных условиях, когда страна противостоит угрозе коронавирусной инфекции и борется с ее последствиями для экономики, правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе кабмина».

Премьер-министр Киргизии Мухамметкалый Абылгазиев ушел в отставку вместе со всем кабинетом

Президент Киргизии Соронбай Жеэнбеков принял отставку Абылгазиева вместе со всем кабинетом министров. Парламентское большинство выдвинуло в качестве качества на пост премьер-министра первого вице-премьера Кабутбека Боронова, сообщил лидер коалиции Иса Омуркулов. При этом Боронов будет техническим премьер-министром – до выборов в новый состав парламента республики.

Как «дочка» группа Veon переоформила частоты под 4G

Скандал, приведший к отставке правительства, разразился из-за местного сотового оператора Sky Mobile (торговая марка Beeline), который вместе с российским «Вымпелкомом» (торговая марка «Билайна») входит в группу Veon. В начале текущего года Sky Mobile приобрел у оператора кабельного телевидения «Ала-ТВ» полосу частот шириной 200 МГц в диапазоне 2,5 – 2,7 ГГц.

Дом правительства Киргизии

Первоначально эти частоты предназначались для технологии беспроводного телевидения MMDS, но Госагентство связи разрешило Sky Mobile переоформить их под технологию четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Это позволило Sky Mobile избежать необходимости покупать частоты на аукционе и, соответственно, платить за них государству. До этого 15 МГц частот в диапазоне 800 МГц для технологии 4G были проданы государством на аукционах за 1 млрд сомов ($25 млн).

Сколько человек арестованы по делу о частотах для «дочки» Veon

Когда в апреле 2020 г. об этой истории узнала генпрокуратура Киргизии, Госагентство связи вынуждено было отменить свое решение о переоформлении частот для Sky Mobile. В начале мая 2020 г. глава Агентства Наталья Черногубова ушла в отставку, после чего оказалась под арестом. Арестован был и ее бывший заместитель.

Экс-глава Госагентства связи Киргизии Наталья Черногубова

Расследованием занимается Военная прокуратура вместе с Государственным комитетом по национальной безопасности (ГКНБ). До этого по этому делу также были арестованы директор по развитию и стратегии «Ала-ТВ» Дмитрий Ветлугин и двое сотрудников самого ГКНБ.

Теперь аресты продолжились. За решеткой оказались учредитель «Ала-ТВ» Артур Халдаров и заместитель председателя Госкомитета по информационным технологиям и связи (ГИТС, в его подчинении находится Госагентство связи) Максат Джылышбаев.

Таким образом, сейчас под арестом по делу о частотах для Sky Mobile находятся семь человек. Кроме того, по данным издания 24.kg, по этому же делу прошли обыски у бывшего главы ГИТС Бакыта Шаршембиева, а замглавы ГКНБ Жакыпбек Байымбетов вынужден был уйти в отставку.

Роль бывшего премьер-министра

Оппозиционный депутат Жанар Акаев считает, что экс-глава Госагентства связи Наталья Черногубова не могла самостоятельно принять решение о переоформлении частот для Sky Mobile. Более того, по мнению депутата, ее вообще могли назначить специально для оформления данного решения. Акаев полагает, что за этой историей мог стать экс-премьер Мухаммедкалый Абылгазиев, но сам он свою связь с этим делом отвергал.

Позиция Veon

В пресс-службе группы Veon говорили CNews, что сделка по покупке Sky Mobile частот у «Ала-ТВ» соответствовала «высочайшим этическим и корпоративным стандартам». При этом группе не известно о каких-либо проблемах с регулирующими органами из-за этой сделки.

Одновременно с этим началось расследование в отношении еще одного эпизода, связанного с частотами для Sky Mobile. Речь идет об интернет-провайдере «Айтел» (торговая марка Megaline). Компания владела частотами для беспроводного широкополосного доступа и имела договор о совместном использовании частот со Sky Mobile. Затем «Айтел» получила разрешение на продление срока использования данных частот, сразу после чего договор со Sky Mobile был расторгнут.