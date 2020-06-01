Постсоветский премьер-министр сбежал в отпуск из-за скандала вокруг «дочки» «Билайна»

Премьер-министр Киргизии ушел в отпуск из-за расследования дела о радиочастотах

Премьер-министр Киргизии Мухамметкалый Абылгазиев ушел в отпуск. Как сообщила пресс-служба кабинета министров республики, это связано с расследованием уголовного дела о незаконном перераспределении радиочастот.

«В стенах Жогорку Кенеша (парламента Киргизии) прозвучала критика в адрес правительства и премьер-министра в связи с уголовным делом, связанным с продлением и переоформлением радиочастот, и призыв доказать свою невиновность, - заявил Абылгазиев. – Во избежание обвинения в оказании какого-либо давления на ход следствия, а также в целях беспристрастного его проведения, считают необходимым взять краткосрочный трудовой отпуск».

Абылгазиев добавил, что он не имеет отношения к расследуемому уголовному делу, а политизацию данного вопроса он считает недопустимой. «Правоохранительные органы должны обеспечить проведение объективного и всестороннего расследования, и виновные должны понести ответственность», - считает премьер-министр.

Как в Киргизии разгорелся скандал вокруг частот для «дочки» группы Veon

Напомним, в конце мая Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) арестовал бывшую главу Государственного агентства связи республики Наталью Черногубову. Она была освобождена от своей должности за день до ареста.

Премьер-министр Киргизии Мухамметкалый Абылгазиев

Расследование проводится ГКНБ вместе с Военной прокуратурой республики. Помимо Черногубовой, под арестом оказался ее бывший заместитель и двое сотрудников самого ГКНБ. Черногубову обвиняют в незаконном переоформлении полосы радиочастот шириной 200 МГЦ в интересах одного из сотовых операторов, которое позволило использовать указанные частоты для технологии четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE.

Подробности дела раскрыл депутат парламента Киргизии Жанар Акаев. По его данным, речь идет о сотовом операторе Sky Mobile (торговая марка Beeline), который вместе с российским оператором «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») входит в группу Veon. В начале 2020 г. Sky Mobile приобрел у оператора кабельного телевидения «Ала-ТВ» частоты в диапазоне 2,5 – 2,7 ГГц.

Экс-глава Госагентства связи Киргизии Наталья Черногубова

Первоначально данные частоты использовались для технологии беспроводного телевещания стандарта MMDS. Но Sky Mobile получил возможность использовать их для технологии LTE. Акаев считает, что этот шаг нанес ущерб государству. Ранее частоты в диапазоне 800 МГц общей шириной 15 МГц были проданы на аукционах за 1 млрд сомов ($25 млн). Сейчас же от переоформления полосы частот шириной 200 МГц государство получило лишь стандартную пошлину в размере 700 сомов ($7).

Роль премьер-министра в истории с переоформлением частот

Акаев также предположил, что в деле может быть замешан и Мухамметкалый Абылгазиев. Однако премьер-министр, выступая в парламенте республики, заявил, что не имеет отношения к переоформлению частот для Sky Mobile, и сам дал поручение проверить данную историю. Перепродажу частот от «Ала-ТВ» к Sky Mobile Абылгазиев считает «неправильной».

Офис Beeline в Киргизии

В Генпрокуратуре добавили, что еще в начале апреля 2020 г. начали досудебную проверку в отношении отдельных должностных лиц Государственного агентства связи и ГКНБ, которые «в сговоре с представителями частных компаний в нарушении требований законодательства проллобировали переоформление лицензии на использование радиочастотного спектра».

После этого Генпрокуратура внесла представление об устранении нарушений и Госагентство связи отменило ранее изданные «незаконные приказы» о переоформлении лицензии и изменении технологии использования радиочастотного спектра».

Позиция Veon

В группе Veon подтверждали CNews, что Sky Mobile приобрел частоты и оборудование «Ала-ТВ», утверждая, что сделка соответствовала «высочайшим этическим и корпоративным стандартам». При этом в группе Veon добавляли, что им неизвестно о каких-либо проблемах с регулирующими органами Киргизии из-за данной сделки.