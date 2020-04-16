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Мировой рынок HDD рухнул под напором пандемии

Бизнес Финансовые результаты Техника
, Текст: Владимир Бахур
Падение глобальных продаж жестких дисков, наблюдавшееся на протяжении последних семи лет, резко усилилось в первом квартале 2020 г. под напором экономического спада из-за коронавирусной инфекции.

Казалось, что хуже некуда

Согласно предварительным данным аналитиков Trendfocus, количество жестких дисков, отгруженных за первые три месяца 2020 г., сократилось до 67 млн штук, то есть, на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 14% по сравнению с предыдущим кварталом.

По мнению аналитиков Trendfocus, традиционные для последних лет факторы «давления» на рынок жестких дисков – такие как замена более современными твердотельными накопителями (SSD) и потеря интереса со стороны потребителей – особенно в потребительском секторе, в нынешнем году усугублены дополнительным спадом потребления в связи с пандемией коронавируса.

Как ранее сообщал CNews, в четвертом квартале 2019 г. в мире было продано 77,2 млн накопителей этого типа, в третьем квартале 2019 г. – 83 млн. Для сравнения: в четвертом квартале 2012 г. было продано 150 млн жестких дисков.

Таким образом, продажи жестких дисков в количестве 67 млн штук в первом квартале 2020 г. составляют лишь порядка 45% от того, что производителям накопителей удалось реализовать за квартал семь лет назад.

Потребительский сегмент ушел в пике

В суммарном спаде глобальных продаж жестких дисков в первом квартале 2020 г., усугубленном проблемами пандемии COVID-19, отчасти также «виновен» сезонный спад активности в этом сегменте.

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Продажи винчестеров за первый квартал 2020 г. упали до 67 млн штук

Основным драйвером обвала рынка являются категории потребительских 2,5-дюймовых накопителей для мобильных устройств и 3,5-дюймовых дисков для настольных ПК, отмечают аналитики Trendfocus. Продажи 3,5-дюймовых HDD, включая внешние решения, за квартал упали примерно на 20% до 23 млн штук. Помимо сезонного фактора, на снижении продаж сказалось сокращение спроса на ПК и системы наблюдения.

Суммарные продажи 2,5-дюймовых жестких дисков также сократились примерно на 20% по сравнению с предыдущим кварталом до примерно 24 млн штук. Помимо аналогичных проблем сектора – падения спроса на ПК и системы видеонаблюдения из-за воздействия коронавируса, сегмент 2,5-дюймовых накопителей дополнительно пострадал от снижения заказов на комплектацию игровых консолей.

Корпоративный сегмент пока держится

На корпоративном рынке картина противоположная ситуация: продажи винчестеров показали рекордное количество отгрузок в количестве 15,7 млн штук. Повышенный спрос на корпоративные 2,5-дюймовые и 3,5-дюймовые HDD, по данным Trendfocus, в первую очередь связан с быстрым ростом спроса на облачные вычисления – особенно в США, и со спросом на гипермасштабируемые решения в Китае.

Глобальные продажи HDD, I кв. 2020, предварительные данные
Компания Количество проданных жестких дисков Изменение, квартал к кварталу Изменение, год к году Рыночная доля
Seagate 27,9-28,7 млн -14,8% / -12,4% -10,8% / -8,3% 42,0-42,1%
Toshiba 14,0-14,2 млн -14,1% / -12,8% -24,2% / -23,1% 21,1-20,9%
Western Digital 24,6-25,2 млн -16,2% / -14,1% -11,7% / -9,5% 37,0%-37,0%
Всего 66,5-68,1 млн -15,2 / -13,1% -14,3% / -12,2% 100,0-100,0%

Источник: Trendfocus

По прогнозу аналитиков, благодаря стабильному увеличению емкости жестких дисков, суммарный объем всех поставленных за квартал накопителей корпоративного класса может превзойти 150 ЭБ (экзабайт). В то же время, продажи высокопроизводительных корпоративных жестких дисков снизились за квартал до 4,2 млн штук, что на 12% меньше чем кварталом ранее.

Аналитики Trendfocus сходятся во мнении о том, что также снижение вполне вписывается в диапазон сезонных колебаний, особенно с учетом продолжающейся экспансии SSD и неопределенностью рынка ИТ-решений в связи с пандемией коронавируса.

Неутешительные прогнозы

Прогноз Trendfocus по глобальным продажам жестких дисков неутешителен. В этом году, помимо спада экономической активности из-за пандемии COVID-19, дополнительный удар по этому сектору – особенно по сегменту решений 2,5-дюймового форм-фактора, нанесут производители игровых приставок.

Обычно в канун выхода новых игровых систем производители консолей активно закупаются жесткими дисками, но ожидаемые до конца 2020 г. новинки Xbox Series X и Playstation 5 будут оснащаться исключительно твердотельными накопителями.

Ранее CNews сообщал со ссылкой на аналитические данные GS Group о том, что в 2018 г. доля HDD и SSD в общем импорте дисковых накопителей в Россию составляла 65% и 35% соответственно. Но уже в первом полугодии 2019 г. доля SSD выросла до 52%. В 2016-2017 гг. суммарный объем HDD на российском рынке превышал SSD в 21 раз, в 2018 г. в 14 раз, в 2019 г. только в 7 раз.

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