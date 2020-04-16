Мировой рынок HDD рухнул под напором пандемии

Казалось, что хуже некуда

Согласно предварительным данным аналитиков Trendfocus, количество жестких дисков, отгруженных за первые три месяца 2020 г., сократилось до 67 млн штук, то есть, на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 14% по сравнению с предыдущим кварталом.

По мнению аналитиков Trendfocus, традиционные для последних лет факторы «давления» на рынок жестких дисков – такие как замена более современными твердотельными накопителями (SSD) и потеря интереса со стороны потребителей – особенно в потребительском секторе, в нынешнем году усугублены дополнительным спадом потребления в связи с пандемией коронавируса.

Как ранее сообщал CNews, в четвертом квартале 2019 г. в мире было продано 77,2 млн накопителей этого типа, в третьем квартале 2019 г. – 83 млн. Для сравнения: в четвертом квартале 2012 г. было продано 150 млн жестких дисков.

Таким образом, продажи жестких дисков в количестве 67 млн штук в первом квартале 2020 г. составляют лишь порядка 45% от того, что производителям накопителей удалось реализовать за квартал семь лет назад.

Потребительский сегмент ушел в пике

В суммарном спаде глобальных продаж жестких дисков в первом квартале 2020 г., усугубленном проблемами пандемии COVID-19, отчасти также «виновен» сезонный спад активности в этом сегменте.

Продажи винчестеров за первый квартал 2020 г. упали до 67 млн штук

Основным драйвером обвала рынка являются категории потребительских 2,5-дюймовых накопителей для мобильных устройств и 3,5-дюймовых дисков для настольных ПК, отмечают аналитики Trendfocus. Продажи 3,5-дюймовых HDD, включая внешние решения, за квартал упали примерно на 20% до 23 млн штук. Помимо сезонного фактора, на снижении продаж сказалось сокращение спроса на ПК и системы наблюдения.

Суммарные продажи 2,5-дюймовых жестких дисков также сократились примерно на 20% по сравнению с предыдущим кварталом до примерно 24 млн штук. Помимо аналогичных проблем сектора – падения спроса на ПК и системы видеонаблюдения из-за воздействия коронавируса, сегмент 2,5-дюймовых накопителей дополнительно пострадал от снижения заказов на комплектацию игровых консолей.

Корпоративный сегмент пока держится

На корпоративном рынке картина противоположная ситуация: продажи винчестеров показали рекордное количество отгрузок в количестве 15,7 млн штук. Повышенный спрос на корпоративные 2,5-дюймовые и 3,5-дюймовые HDD, по данным Trendfocus, в первую очередь связан с быстрым ростом спроса на облачные вычисления – особенно в США, и со спросом на гипермасштабируемые решения в Китае.

Глобальные продажи HDD, I кв. 2020, предварительные данные Компания Количество проданных жестких дисков Изменение, квартал к кварталу Изменение, год к году Рыночная доля Seagate 27,9-28,7 млн -14,8% / -12,4% -10,8% / -8,3% 42,0-42,1% Toshiba 14,0-14,2 млн -14,1% / -12,8% -24,2% / -23,1% 21,1-20,9% Western Digital 24,6-25,2 млн -16,2% / -14,1% -11,7% / -9,5% 37,0%-37,0% Всего 66,5-68,1 млн -15,2 / -13,1% -14,3% / -12,2% 100,0-100,0%

Источник: Trendfocus

По прогнозу аналитиков, благодаря стабильному увеличению емкости жестких дисков, суммарный объем всех поставленных за квартал накопителей корпоративного класса может превзойти 150 ЭБ (экзабайт). В то же время, продажи высокопроизводительных корпоративных жестких дисков снизились за квартал до 4,2 млн штук, что на 12% меньше чем кварталом ранее.

Аналитики Trendfocus сходятся во мнении о том, что также снижение вполне вписывается в диапазон сезонных колебаний, особенно с учетом продолжающейся экспансии SSD и неопределенностью рынка ИТ-решений в связи с пандемией коронавируса.

Неутешительные прогнозы

Прогноз Trendfocus по глобальным продажам жестких дисков неутешителен. В этом году, помимо спада экономической активности из-за пандемии COVID-19, дополнительный удар по этому сектору – особенно по сегменту решений 2,5-дюймового форм-фактора, нанесут производители игровых приставок.

Обычно в канун выхода новых игровых систем производители консолей активно закупаются жесткими дисками, но ожидаемые до конца 2020 г. новинки Xbox Series X и Playstation 5 будут оснащаться исключительно твердотельными накопителями.

Ранее CNews сообщал со ссылкой на аналитические данные GS Group о том, что в 2018 г. доля HDD и SSD в общем импорте дисковых накопителей в Россию составляла 65% и 35% соответственно. Но уже в первом полугодии 2019 г. доля SSD выросла до 52%. В 2016-2017 гг. суммарный объем HDD на российском рынке превышал SSD в 21 раз, в 2018 г. в 14 раз, в 2019 г. только в 7 раз.