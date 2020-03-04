Безопасность
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
ИТ-бизнес
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

В драйверах NVidia для Windows нашлась опасная уязвимость

Безопасность Администратору Пользователю Техника
, Текст: Роман Георгиев

«Баги» в Geforce, Tesla, Quadro и NVS, а также в виртуальных GPU, позволяли повысить привилегии в системе, вызвать сбои или запустить произвольный код. Однако для эксплуатации уязвимостей нужен прямой доступ к уязвимой системе.

Критических нет, но...

NVidia выпустила ряд обновлений, исправляющих уязвимости в драйверах для виртуальных и физических GPU.

Два исправленных «бага» в драйверах под Windows для физических GPU получили средне-высокие индексы угрозы по CVSS V3: 6,7 и 8,4 балла. Индекс угроз для уязвимостей в разработках, связанных с виртуальными машинами, получили индексы от 5,5 до 7,8 балла.

Уязвимость CVE-2020-5957 - наиболее опасная (8,4 балла); она позволяет повредить системный файл, что либо приведёт к отказу работы, либо позволит повысить локальные привилегии.

CVE-202-5958 (6,7 балла) позволяет внедрить в систему вредоносный DLL-файл, с помощью которого затем вызвать сбой, вывести информацию или запустить произвольный код.

nvidia1600.jpg
NVidia выпустила обновления, исправляющие уязвимости в драйверах для виртуальных и физических GPU

Относительно низкий уровень опасности связан с тем, что для эксплуатации уязвимости потребуется локальный доступ к системе. Удалённая эксплуатация невозможна.

Невиртуальные «баги» в виртуальных системах

Уязвимости в разработках для систем виртуализации оцениваются как менее опасные. Самая серьёзная из них - CVE-2020-5959 (7,8 балла) связана с неправильной валидацией индекса ввода, что может привести к сбоям в работе. Уязвимость CVE-2020-5960 (6,5 балла) связана с ошибкой в модуле ядра (nvidia.ko), допускающей разыменование нулевого указателя, и это также может привести к сбою.

Обе эти уязвимости содержатся в менеджере виртуальных GPU.

Уязвимость CVE-2020-5961 (5,5 балла) связана с ошибкой в графическом драйвере виртуальных GPU: некорректная очистка ресурсов может привести к выходу из строя гостевой виртуальной машины.

В NVidia, впрочем, отмечают, что оценка рисков оценивается по среднему арифметическому среди множества вариантов, и не обязательно соответствуют реальным показателям угрозы в каждом конкретном случае. Для уточнения степени риска для конкретных конфигураций NVidia рекомендует обратиться к IT-профессионалам.

«Данные уязвимости оценены довольно низко именно из-за отсутствия возможности эксплуатировать их удалённо, - считает Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Но это не повод их игнорировать и затягивать с установкой обновлений: сценариев атак может быть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. И если есть способ запустить вредоносный код, то существует и не нулевая вероятность, что это произойдёт на самом деле».

Уязвимости в драйверах к физическим GPU затрагивают следующие карты: GeForce - все версии R440 до обновления 442.50; Quadro и NVS - все версии R390, R418, R430, R440 до обновлений 392.59, 426.50, 432.28 и 442.50, соответственно; Tesla - все версии R418 до обновления 426.50 и все версии R440 (обновления для которых выйдут 9 марта).

Обновления для физических GPU доступны через страницу загрузки драйверов NVidia или от производителей конечных систем. Для пользователей виртуализированных GPU обновления выйдут на NVidia Enterprise Application Hub.



Другие материалы рубрики

Google готовит санкции против интернета, каким мы его знали

Microsoft разрешила полностью отключать слежку за пользователями в Windows 10

Через Internet Explorer можно захватить ПК на Windows. Microsoft готовит экстренный патч

«Дыры» в Citrix распахнули шпионам двери в сети 80 тыс. компаний

Администраторы сотен тысяч сайтов по всему миру рискуют лишиться своих прав

В JavaScript затесался вредоносный пакет, ворующий данные из UNIX-систем

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор MagicBook Pro: первый 16-дюймовый ноутбук от Honor

Стоит ли покупать видеоняню: 9 хороших моделей

Лучшие ноутбуки до 60 000 рублей: выбор ZOOM

8 приложений для управления компьютером со смартфона
Показать еще
Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника