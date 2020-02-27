В России заблокировали счета Google

В России заблокировали счета Google4841
Налоговая служба заблокировала счета российского представительства Google. Причиной стала задолженность на сумму 4 тыс. руб.
Счета российского представительства Google оказались заблокированы
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета ООО «Гугл» - российского представительства корпорации Google. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».
По состоянию на 27 февраля 2020 г., счет ООО «Гугл» был заблокирован в Ситибанке. Решение об этом вынесла инспекция ФНС №5 по Москве.
Задолженность перед приставами на 4 тыс. рублей
Согласно базе данных Федеральной службы судебных приставов, в отношении ООО «Гугл» открыто два исполнительных производства. Одно связано с выплатой госпошлины, присужденной судом, другое - с «иными взысканиями имущественного характера в пользу физических и юридических лиц».
Из данных сервиса checko.ru, общая задолженность по данным исполнительным производствам составляет всего 4,1 тыс. руб.
Российское представительство Google от комментариев отказалось.
Согласно Налоговому кодексу, приостановление операций по счету означает прекращение банком всех расходных операций по данному счету. Такого рода действие применяется для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафов.
Источник, близкий к корпорации Google, назвал произошедшее «техническим моментом». «Все скоро разблокируют, это никак не влияет на операционную деятельность», - заявил собеседник издания.
Как российские власти штрафуют иностранные интернет-компании
Google - не единственная крупная иностранная интернет-компания, которая испытывает проблемы с российскими властями. Социальные сети Facebook и Twitter отказываются выполнять требования российского законодательства о локализации персональных данных граждан России.
Из-за этого в 2019 г. суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал обе компании на 3 тыс. руб. каждую. Затем в законодательство были внесены изменения, резко увеличивающие размеры штрафы за несоблюдение требований различных законов в области интернета.
После этого, уже в 2020 г. суд, снова по инициативе Роскомнадзора, оштрафовал обе компании уже на сумму 4 млн руб. каждую.
Социальная сеть Linkedin еще в конце 2016 г. была заблокирована в России, также по причине несоблюдения требования о локализации персональных данных.