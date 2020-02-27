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В России заблокировали счета Google

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Бизнес Законодательство Веб-сервисы
, Текст: Игорь Королев

Налоговая служба заблокировала счета российского представительства Google. Причиной стала задолженность на сумму 4 тыс. руб.

Счета российского представительства Google оказались заблокированы

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета ООО «Гугл» - российского представительства корпорации Google. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

По состоянию на 27 февраля 2020 г., счет ООО «Гугл» был заблокирован в Ситибанке. Решение об этом вынесла инспекция ФНС №5 по Москве.

Задолженность перед приставами на 4 тыс. рублей

Согласно базе данных Федеральной службы судебных приставов, в отношении ООО «Гугл» открыто два исполнительных производства. Одно связано с выплатой госпошлины, присужденной судом, другое - с «иными взысканиями имущественного характера в пользу физических и юридических лиц».

Из данных сервиса checko.ru, общая задолженность по данным исполнительным производствам составляет всего 4,1 тыс. руб.

Российское представительство Google от комментариев отказалось.

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Налоговая заблокировала счета российского представительства Google из-за задолженности в 4 тыс. рублей

Согласно Налоговому кодексу, приостановление операций по счету означает прекращение банком всех расходных операций по данному счету. Такого рода действие применяется для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафов.

Источник, близкий к корпорации Google, назвал произошедшее «техническим моментом». «Все скоро разблокируют, это никак не влияет на операционную деятельность», - заявил собеседник издания.

Как российские власти штрафуют иностранные интернет-компании

Google - не единственная крупная иностранная интернет-компания, которая испытывает проблемы с российскими властями. Социальные сети Facebook и Twitter отказываются выполнять требования российского законодательства о локализации персональных данных граждан России.

Из-за этого в 2019 г. суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал обе компании на 3 тыс. руб. каждую. Затем в законодательство были внесены изменения, резко увеличивающие размеры штрафы за несоблюдение требований различных законов в области интернета.

После этого, уже в 2020 г. суд, снова по инициативе Роскомнадзора, оштрафовал обе компании уже на сумму 4 млн руб. каждую.

Социальная сеть Linkedin еще в конце 2016 г. была заблокирована в России, также по причине несоблюдения требования о локализации персональных данных.



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