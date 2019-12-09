Трое топ-менеджеров Samsung отправлены в тюрьму

Три топ-менеджера Samsung Biologics получили до двух лет лишения свободы каждый за то, что спрятали под полами на заводе компьютеры с уликами по делу о бухгалтерском мошенничестве на $3,82 млрд. Прокуратура считает, это самый крупный случай сокрытия улик в истории Южной Кореи.



Решение суда

Суд Южной Кореи приговорил к тюремному заключению трех топ-менеджеров Samsung Biologics, признанных виновными в сокрытии улик по делу о бухгалтерском мошенничестве в компании, пишет Reuters. Каждый из из них получил срок до двух лет. Samsung Biologics — это биотехнологический филиал Samsung.

Южнокорейская прокуратура начала расследовать предполагаемое мошенничество в Samsung Biologics после того, как финансовые регуляторы сообщили, что в 2015 г. стоимость фирмы была искусственным образом увеличена на $3,82 млрд. Это было сделано с целью завысить стоимость Samsung C&T — материнской компании Samsung Biologics — для заключения различных сделок и консолидации контроля над группой в руках семейства Ли.

В декабре 2011 г. Samsung Biologics создала совместное предприятие с американской Biogen. Новая компания получила название Samsung Bioepis. Корейской стороне принадлежала доля в 85%, американской — в 15%. Манипуляции с бухгалтерией были направлены на то, чтобы увеличить стоимость доли Samsung совместном предприятии. Благодаря тому, что были изменены методы оценки, Samsung Biologics получила неожиданную прибыль в 2015 г. В целом эта операция была частью более масштабного плана безболезненной передачи власти в Samsung от Ли Гон Хи (Lee Kun-hee) его сыну Ли Чже Ену (Lee Jae-yong).

Тайник под полом

Во время расследования мошенничества в Samsung Biologics три осужденных топ-менеджера занимались уничтожением и сокрытием внутренней документации компании, которая содержала доказательства по делу. В частности, по их приказу более 20 компьютеров, ноутбуков и серверов были спрятаны в пустом пространстве под полом завода Samsung Biologics, который находится вблизи Сеула.

Тайник был обнаружен правоохранителями во время рейда, проведенного в мае 2019 г., а летом были проведены задержания по делу. В частности, был арестован старший исполнительный вице-президент Samsung Biologics по фамилии Ли (Lee). Как установило следствие, заговор по уничтожению улик возглавлял непосредственно гендиректор компании Ким Те Хан (Kim Tae-han). В общей сложности было задержано восемь сотрудников Samsung Biologics.

«Наследный принц» Samsung Ли Чже Ен на выходе из здания суда

«Дерзость преступных действий ответчиков была за гранью воображения публики и ошеломила общество», — отметил судья Со Бюн Сок (Soh Byung-seok). Он добавил, что большинство жителей Южной Кореи хотели бы видеть Samsung среди топовых компаний мира, но нельзя же добиваться этого такими методами. До этого в октябре корейская прокуратура сообщала, что этот инцидент, предположительно, представляет собой самое крупное уничтожение доказательств в истории Южной Кореи.

Дело Ли Чже Ена

Напомним, Ли Чже Ен — сын главы концерна Samsung Ли Гон Хи, и в Южной Корее его называют «наследным принцем» Samsung. Именно он фактически руководит корпорацией после того, как его отец перенес сердечный приступ и отошел от дел в 2014 г.

Ли Чже Ен был арестован в конце февраля 2017 г. по делу о взяточничестве. Расследование в его отношении стало эхом громкого коррупционного скандала, в результате которого в декабре 2016 г. был объявлен импичмент президенту Южной Кореи Пак Кын Хе (Park Geun-hye). По мнению следствия, Ли Чже Ен выплачивал взятки различным организациям, которые напрямую были связаны с Чхве Сун Силь (Choi Soon-sil) — близкой подругой экс-президента и дочерью главы влиятельной секты «Церковь Вечности». Общая сумма перечислений, согласно материалам следствия, превышала $36 млн.

В августе 2017 г. Ли Чже Ен был приговорен к пяти годам лишения свободы. Обвинению, которое требовало наказания сроком в 12 лет, удалось доказать взяточничество в размере лишь $7 млн. Затем решением апелляционной инстанции эта сумма сократилась более чем в два раза. Через год Ли Чже Ен был выпущен из тюрьмы, а его срок сокращен вдвое — с пяти лет до двух с половиной — за счет приостановки действия приговора за коррупцию и растрату в связи с нехваткой доказательств. Таким образом, в силе остался только приговор за сокрытие доходов. Кроме того, топ-менеджеру была предоставлена отсрочка отбывания наказания на четыре года.