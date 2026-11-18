«Магнит» приглашает независимых исследователей проверить защищенность цифровых сервисов.

В число исследуемых систем вошло мобильное приложение «Магнит» и связанные с ним сервисы, официальный сайт, портал программы лояльности, а также сервисы аутентификации и API компании. Багхантеры могут получить за подтвержденную критическую уязвимость до 250 тыс. руб.

«Цифровые сервисы «Магнита» помогают людям совершать покупки и пользоваться программой лояльности. Защита персональных данных и надежная работа сервисов — важная часть нашей ответственности перед клиентами. Открывая программу на BI.Zone Bug Bounty, мы приглашаем независимых исследователей проверить безопасность приложения и связанных с ним систем, а также сложные сценарии взаимодействия между сервисами. Полученные результаты будем использовать для устранения конкретных проблем и развития практик безопасной разработки», — сказал Олег Лалаев, руководитель управления кибербезопасности «Магнита».

«Так как цифровые сервисы в ритейле постоянно развиваются, важно регулярно проверять их безопасность. Программа «Магнита» на BI.Zone Bug Bounty позволит привлечь независимых исследователей, которые применяют разные подходы к поиску уязвимостей и могут дополнить внутренние процессы проверки безопасности. Разнообразие исследовательских методов поможет обнаруживать уязвимости до того, как ими воспользуются злоумышленники», — сказал Андрей Лёвкин, руководитель продукта BI.Zone Bug Bounty.

BI.Zone Bug Bounty — это платформа для проверки защищенности внешней инфраструктуры с привлечением независимых исследователей. Организации размещают программы на платформе и получают отчеты об обнаруженных уязвимостях. Багхантеры при этом выбирают интересные для себя программы, ищут уязвимости и получают денежное вознаграждение за подтвержденные баги.