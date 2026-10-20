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Сбербанк и Университет ИТМО займутся развитием технологий мультиагентного искусственного интеллекта

Центр практического искусственного интеллекта Сбербанка и Университет ИТМО открыли лабораторию автоматизированного мультиагентного искусственного интеллекта. Ее главная задача — сделать команды ИИ-агентов быстрее, компактнее и дешевле в использовании. Разработки лаборатории помогут компаниям автоматизировать сложные процессы. Результаты исследований, включая тесты и инструменты, будут доступны в открытом доступе. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Мультиагентные системы объединяют несколько ИИ-агентов, каждый из которых отвечает за свою часть общей задачи. Если обычный ИИ-ассистент выполняет отдельные поручения, то такая система работает как целая команда: распределяет задачи между агентами и объединяет результаты их работы. Это помогает справляться с более сложными запросами, но требует значительных вычислительных ресурсов. Чем больше агентов задействовано, тем дороже обходится работа системы.

Исследователи Сбербанка и ИТМО сосредоточатся на решении этой задачи с помощью компактных ИИ-моделей, которым для работы нужно меньше вычислительных мощностей. В лаборатории будут разрабатывать агентов, способных оценивать корректность работы других ИИ-систем, выбирать необходимые инструменты и быстро находить информацию в больших массивах данных.

Еще одно направление работы — автоматизация создания самих ИИ-агентов. Учёные займутся разработкой моделей, которые смогут самостоятельно писать код, подключать внешние инструменты и собирать мультиагентные системы без ручной настройки. Всего исследования охватывают семь направлений. Например, создание открытых инструментов для сравнения ИИ-систем и технологий, которые обеспечивают их постоянную эксплуатацию.

Николай Тиден, старший управляющий директор, директор Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка: «Мультиагентные системы — закономерный следующий шаг в автоматизации бизнеса. В настоящий момент мы активно работаем над разработкой агентных систем, которые не требуют дорогостоящих вычислительных ресурсов, но при этом достигают высокой точности в интересных банку доменах. Для решения этой задачи требуется проведение серьезных научных исследований. Наш центр всегда подчеркивал важность поиска синергии бизнеса и науки, и мы надеемся, что новая лаборатория ИТМО поможет нам в разработке передовых технологий мультиагентных систем».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Такие решения могут применяться в самых разных отраслях. В промышленности и инженерии ИИ-агенты способны выполнять расчёты и проверять проектную документацию, в финансовой сфере — анализировать данные и выявлять аномалии, в разработке ПО — писать и тестировать код, а в науке — изучать исследования и помогать формулировать гипотезы.

Николай Никитин, руководитель лаборатории автоматизированного мультиагентного ИИ, старший научный сотрудник Института искусственного интеллекта ИТМО: «Мы публикуем бенчмарки и код методов под открытыми лицензиями — ими могут воспользоваться все. Создаваемые методы рассчитаны на малые языковые модели, у которых порядка семи миллиардов внутренних настроек. Это в разы меньше, чем у крупных аналогов, поэтому они не требуют дорогих вычислительных ресурсов. Это значит, что наши инструменты доступны не только крупным корпорациям, но и небольшим компаниям».

Лаборатория создана по итогам конкурса молодежных научных коллективов ИТМО. Эксперты Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка участвуют в выборе актуальных для бизнеса направлений исследований, проверке научных гипотез и оценке разработанных решений. В этой работе задействованы в том числе научный директор Центра Андрей Савченко и исполнительный директор Максим Макаренко. Результаты исследований лаборатории также планируется представлять на ведущих научных конференциях.

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