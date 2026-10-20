«Холдинг Аква» использует VK AI Researcher для ускорения запуска новых продуктов

«Холдинг Аква» внедряет новый подход к оценке потенциала продуктовых направлений перед выводом на рынок с помощью VK AI Researcher. Это сервис для автоматизации маркетинговых исследований на базе генеративного ИИ и больших данных VK. Об этом CNews сообщили представители VK.

Компания использует сервис для количественной и качественной оценки продуктовых концепций. Для этого в VK AI Researcher настроена многоступенчатая система фильтров: социально-демографические и географические признаки, интересы на основе данных о поведении аудитории в интернете и 16 кастомных фильтров под покупательское поведение в категории.

Сервис реализован на платформе для разработки и запуска ИИ-агентов VK AI Space. Агент VK AI Researcher обращается к базе данных, ищет информацию в открытых источниках и применяет практики маркетинговых аналитиков.

Обработка данных происходит с соблюдением требований безопасности: модели VK AI Researcher обучены на обезличенных данных об интернет-аудитории России, персональная информация напрямую не используется, а доступ к данным и моделям контролируется в защищенном контуре VK. Это позволяет клиентам работать с большими данными по аудитории без риска для конфиденциальности пользователей.

По данным VK Tech, сервис сокращает полный цикл исследования — от брифа до готового результата — с шести месяцев до одного-двух рабочих дней. Например, для профилирования аудитории и поиска инсайтов, на которые в классическом формате уходит от двух-трех недель на глубинные интервью, VK AI Researcher требуется около 20 минут.

Для «Холдинга Аква» инструмент дает возможность быстро проверять продуктовые гипотезы и выделять ресурсы на направления с подтвержденным потенциалом аудитории.

«С VK AI Researcher мы встраиваем аналитику спроса в разработку продукта: проверяем гипотезы до запуска и используем данные для выбора концепций и инвестиционных решений», — отметил генеральный директор «Холдинг Аква» Святослав Вильк.

«Кейс "Холдинга Аква" показывает, как генеративный ИИ и данные VK работают вместе на реальной бизнес-задаче — оценке продуктовых гипотез. Вместо нескольких недель на подготовку исследования команда получает результат за один-два дня и может проверить гораздо больше идей, прежде чем вложиться в производство», — отметил руководитель направления искусственного интеллекта VK Tech Роман Стятюгин.