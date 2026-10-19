«Авито Услуги»: спрос на обучение работе с ИИ вырос почти втрое за год

Как показывают данные платформы «Авито Услуги», по итогам сентября 2026 г. спрос на занятия для разных возрастных групп по освоению навыков работы с искусственным интеллектом и нейросетями, включая промпт-инжиниринг, за год вырос в три раза. Число просмотров объявлений по изучению ИИ увеличилось на 65% в сравнении с августом. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Городами-лидерами по доле спроса на ИИ-уроки стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. На долю этих миллионников приходится 48% просмотров объявлений от всего пользовательского интереса в России.

Причем спрос на уроки по ИИ растет не только в целом, но и в направлении детского дополнительного образования. Так, интерес россиян именно к занятиям по искусственному интеллекту для детей за год и за месяц вырос на 20% и на 21%.

Стоимость разового урока с преподавателем, специализирующемся на работе с искусственным интеллектом и с нейросетями, в среднем по России начинается от 1,5 тыс. руб., а полноценного курса — от 5,5 тыс. руб. в зависимости от программы, количества студентов в группе и продолжительности урока и курса.

«Обучение работе с нейросетями уже сформировали собственную нишу на рынке дополнительного образования. Безусловно, лидерами по спросу на рынке по все еще остаются более привычные занятия с репетиторами по подготовке к экзаменам, олимпиадам, повышению успеваемости в школе, изучению иностранных языков. Однако с общей популяризацией ИТ-профессий, нейросетей и искусственного интеллекта, у россиян появляется новый запрос на необходимые знания. Сейчас на нашей платформе представлено свыше 5 тыс. объявлений от преподавателей, которые помогают студентам разных возрастов закрыть все потребности в изучении технологии. В ближайшие 3-5 лет мы ожидаем еще более заметного роста спроса, а вместе с тем и предложения полноценных курсов и занятий по изучению ИИ, а также расширения самих обучающих программ. Стимулом этому становятся инициативы вроде олимпиад по ИИ, а также запуск обязательного образовательного курса по искусственному интеллекту в рамках школьной программы», — сказал Игорь Санников, руководитель бизнес-направления «Обучение» в «Авито Услугах».

Согласно данным «Авито Услуг», популярнее становятся и смежные с ИИ направления дополнительного обучения. Так, по итогам сентября спрос на обучение цифровой безопасности, защите персональных данных, цифровой гигиене вырос 84% за год и на 30% по сравнению с августом.



