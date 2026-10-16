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«Труконф» выпустила фирменный TrueConf Server MCP для работы с ИИ-агентами

Компания «Труконф» выпустила TrueConf Server MCP для работы с ИИ-агентами. Новинка позволяет бесшовно подключать ИИ-агентов и ассистентов для управления рабочими коммуникациями: создания, гибкой настройки и запуска конференций, работы со списками участников, анализа ИИ-стенограмм и другими возможностями платформы «Труконф». Об этом CNews сообщил представитель «Труконф».

Модуль предоставляет большой набор инструментов и выступает удобным «переводчиком» между нейросетями и пользователями мессенджера «Труконф». Сотрудники компаний смогут настраивать и управлять видеоконференциями, вебинарами, получать списки онлайн-встреч, в которые их пригласили, а также отправлять приглашения другим участникам в созданные конференции. Достаточно дать ИИ-ассистенту задачу в свободной разговорной форме и на удобном для пользователя языке — текстом или голосом.

Единый стандарт вместо сложной разработки: TrueConf Server MCP использует открытый протокол Model Context Protocol. Это значит, что компании не нужно заказывать дорогую индивидуальную интеграцию под каждого агента — модуль работает «из коробки» с любыми совместимыми нейросетями.

Использование TrueConf Server MCP не требует передачи данных во внешние облачные сервисы. Решение позволяет подключать ИИ-агентов, работающих с локальными языковыми моделями, непосредственно в контуре компании.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

В связке с автономным TrueConf Server это гарантирует полный контроль над корпоративными коммуникациями: списки участников и записи видеоконференций не покидают периметр организации и недоступны сторонним облачным провайдерам и третьим лицам.

TrueConf MCP совместим с платформой коммуникаций TrueConf Server, начиная с версии 5.5.5 (актуальная на дату публикации материала — 5.5.7). Проект распространяется как открытое ПО (Open Source) — исходный код и инструкции по установке через пакетные менеджеры uv и pip уже доступны в официальном репозитории «Труконф» на GitHub.

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