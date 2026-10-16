«М.Видео»: три четверти дорогих покупок россияне совершают менее чем за час

ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала, сколько времени требуется покупателям для принятия решения о приобретении товаров стоимостью свыше 100 тыс. руб. Исследование включает более 335 тыс. покупок, совершенных с мая по август 2026 г., показало, что высокая стоимость товара далеко не всегда означает длительный выбор: 76,7% таких покупок совершаются менее чем за час после начала активного покупательского пути. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Директор по маркетингу компании «М.Видео» Андрей Скачек: «Высокий чек традиционно ассоциируется с долгим процессом выбора, однако наши данные показывают, что для большинства покупателей это уже не совсем так. Более трех четвертей покупок стоимостью свыше 100 тыс. рублей совершаются менее чем за час после начала активного выбора, а более 84% — в течение суток. Во многом это связано с тем, что покупатель сегодня приходит к финальному этапу уже достаточно подготовленным: он понимает, какой товар ему нужен, ориентируется в характеристиках, ценах и предложениях и зачастую выбирает из нескольких конкретных вариантов. При этом независимо от категории и стоимости покупки для клиента все более важны возможность быстро сравнить предложения разных продавцов, получить дополнительную информацию о товаре, выбрать удобные условия оплаты и получения заказа. Именно поэтому мы последовательно развиваем «М.Видео» как мультикатегорийный маркетплейс, сохраняя нашу традиционную экспертизу в электронике и бытовой технике и одновременно расширяя выбор в новых категориях — от продукции для дома, ремонта и спорта до товаров для красоты, детей, животных и других повседневных покупок».

Аналитики «М.Видео» сопоставили начало активного выбора товара с последующим оформлением заказа стоимостью более 100 тыс. руб. Всего в выборку вошло более 335 тыс. покупок за период с 1 мая по 31 августа 2026 г.

Выяснилось, что большинство покупателей дорогостоящей техники делают выбор очень быстро. Так, 75% заказов оформляются в пределах 30 минут, 9% — в течение суток, по 7% приходится на периоды до недели и от недели до месяца, а оставшиеся 2% занимают прочие случаи.

Таким образом, высокая стоимость товара сама по себе не означает длительного финального этапа выбора. Полученные данные показывают, что в большинстве случаев покупка техники стоимостью свыше 100 тыс. руб. происходит вскоре после начала активного выбора, тогда как более продолжительные сценарии встречаются существенно реже.