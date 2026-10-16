Mindeo будет предустанавливать TMDM на терминалы сбора данных

Производитель терминалов сбора данных (ТСД) Mindeo подтвердил, что его устройства будут поставляться с предустановленным приложением TMDM — системой удаленного администрирования Android-устройств. Отдельно устанавливать ее на каждый терминал не потребуется. Об этом CNews сообщили представители Mindeo.

При вводе оборудования в эксплуатацию ИТ-специалистам останется подключить устройства к системе управления и настроить их под задачи предприятия. Из подготовки новых партий терминалов исключается повторяющаяся операция по установке приложения — это особенно заметно при развёртывании крупных парков ТСД на складах, в торговле, логистике и на производстве.

TMDM (TOOLSiD Mobile Device Management) — российская система централизованного управления рабочими мобильными устройствами. Она позволяет удалённо настраивать устройства, массово устанавливать и обновлять приложения, отслеживать техническое состояние оборудования, применять профили и политики безопасности, включая режим киоска и ограничение доступа к нерабочим сервисам. После подключения терминалов к системе администраторы управляют ими централизованно, без выполнения операций непосредственно на каждом устройстве. Система внесена в единый реестр российского ПО.

Ранее дистрибуторы оборудования сообщали, что терминалы Mindeo прошли тестирование совместимости с TMDM и были включены в перечень поддерживаемого оборудования; теперь интеграция переносится на заводской уровень.