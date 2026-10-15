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Itglobal.com удвоит облачные мощности в Казахстане, Белоруссии и Узбекистане

На фоне роста запросов на размещение ИТ-инфраструктуры за пределами России международное облачное направление корпорации ITG начало расширение площадок в Алматы, Минске и Ташкенте. В течение месяца объем вычислительных ресурсов в регионах вырастет вдвое. Об этом CNews сообщил представитель Itglobal.com.

Дополнительные мощности позволят компаниям быстрее запускать новые проекты, масштабировать существующую инфраструктуру и переносить нагрузку на площадки в СНГ без ожидания закупки и поставки оборудования.

Инфраструктура в Казахстане, Белоруссии и Узбекистане подходит для размещения бизнес-приложений, баз данных и сред разработки, а также для создания резервных площадок: компания может разместить основной контур в одной стране, а резервный в другой.

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Все площадки Itglobal.com подключаются по одному договору с российским или иностранным юрлицом компании. Оплата возможна в рублях, евро, долларах или юанях. Техническая поддержка на русском языке работает круглосуточно.

«Сегодня клиенты уже могут разместить инфраструктуру на наших площадках в Казахстане, Беларуси и Узбекистане. Мы видим существенный спрос на размещение за пределами России и увеличиваем мощности в регионах, чтобы новые проекты подключались без ожидания ресурсов, — отметил Евгений Свидерский, вице-президент по облачному бизнесу Itglobal.com, корпорация ITG.

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