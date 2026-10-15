ИИ в химпроме: доминанта безопасности и кадровые эффекты (дайджесты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ продолжает изучать практики применения ИИ в ключевых отраслях промышленности и связанные с этим эффекты, в частности для кадровой политики. Как показал анализ, в химической промышленности ключевую роль играет безопасность: ИИ применяют чаще всего на отдельных участках производства в рамках четких ограничений, а системно развивают кадровый потенциал в области ИИ лишь немногие предприятия. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Анализ основан на результатах специализированных обследований, проведенных ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2025 г. в рамках Мониторинга разработки и применения технологий искусственного интеллекта и цифровой трансформации бизнеса. Для изучения распространенности ИИ-практик и оценки их кадровых эффектов обследованы более тысячи организаций отрасли. К химической промышленности отнесены производители: химических веществ и продуктов (код 20 по ОКВЭД2); лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (21); резиновых и пластмассовых изделий (22).

Главные выводы

Наиболее востребованы на предприятиях химпрома ИИ-решения для обработки визуальных данных и текста (их используют 10,7% и 10,5% обследованных организаций соответственно). Заметно реже применяют передовые решения, к которым относятся большие языковые / генеративные модели (6%) и ИИ-агенты (1,6%). Среди организаций, планирующих внедрение ИИ или считающих его перспективным, наибольший потенциал видят в приложениях для интеллектуальной поддержки принятия решений и управления (32,7%).

В химической промышленности ИИ применяют главным образом для моделирования продукции и процессов (более 40% организаций, использующих ИИ) и управления оборудованием (28–33%). В отраслевом разрезе общий профиль применения сходен, но есть и некоторые отличия: промышленная безопасность входит в число наиболее распространенных задач применения ИИ производителей химических веществ и продуктов (28,2%), а логистика и хранение — производителей резиновых и пластмассовых изделий (27,9%). Среди потенциальных областей применения ИИ чаще всего называют диагностику оборудования и предупреждение поломок (58,2 %). Эти задачи относятся к предиктивной аналитике — одному из наиболее быстрорастущих направлений мировой химической промышленности.

К моменту проведения обследования эффекты от применения ИИ получили почти четверть предприятий химпрома, использующих технологию. Из основных результатов — улучшение качества и потребительских характеристик продукции, включая возможность адаптировать ее с учетом географии поставок, запросов потребителей, регуляторных норм и других требований. Каждое пятое предприятие-пользователь отметило снижение потребления ресурсов, в том числе энергетических. В ближайшие годы более двух третей предприятий рассчитывают с помощью ИИ сократить брак и число поломок, снизить аварийность и повысить производительность оборудования.

К наиболее быстро проявляющимся кадровым эффектам от внедрения ИИ в химической промышленности относятся экономия времени работников и автоматизация рутинных задач: их отметили около четверти обследованных организаций-пользователей ИИ. Усиления этих эффектов в среднесрочной перспективе ожидают три из пяти предприятий, начавших внедрение ИИ. Предприятий, прогнозирующих рост численности персонала под влиянием ИИ, вдвое больше ожидающих сокращения штатов. Крупные организации реже других видят в ИИ угрозу занятости, в отраслевом разрезе такую оценку реже всего дают производители лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии. Наиболее благоприятная ситуация на рынке труда химической промышленности, ожидаемо, складывается для специалистов по ИКТ и занятых непосредственно в производстве и разработке продукции. Наиболее пессимистично организации оценивают перспективы служащих, занятых подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием.

У трети предприятий химпрома, использующих ИИ, есть собственные разработчики ИИ-приложений и аналитики ПО. Однако численность таких специалистов, как правило, недостаточна. Политику по развитию кадрового потенциала в области ИИ проводит лишь небольшая часть компаний химпрома. Только каждая пятая поощряет использование ИИ на рабочем месте. Еще более редкая практика — взаимодействие с образовательными учреждениями, готовящими специалистов с навыками работы с ИИ.

Для предприятий химической промышленности важна не только ожидаемая отдача от ИИ, но и возможность безопасно встроить его в сложные и зачастую опасные производственные процессы. Почти две трети организаций, уже использующих ИИ, считают безопасность ИИ-систем критически важным условием расширения их применения. Она предполагает, в частности, стабильность работы систем и их устойчивость к внешним воздействиям. В общей выборке обследованных организаций химпрома почти четверть отмечают среди условий внедрения появление инструментов обеспечения безопасности ИИ-систем и оценки их соответствия установленным требованиям (например, сертификацию решений); около трети — повышение рентабельности основной деятельности.