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Компания Red Security запускает подписку на реагирование на киберинциденты

Компания Red Security, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, объявила о запуске годовой подписки на реагирование на киберинциденты (Incident Response Retainer, IRR). Услуга позволяет компаниям заранее спланировать бюджеты на ИБ и в случае атаки получить гарантированную помощь выделенной команды экспертов Red Security SOC. При этом одно расследование в рамках подписки обойдется на порядок дешевле, чем разовое привлечение внешней команды реагирования.

Скорость реализации кибератаки за последние годы значительно выросла. ИИ-агенты, которые активно используются злоумышленниками, усугубляют угрозу. Они позволяют быстрее и эффективнее писать вредоносные скрипты, искать и эксплуатировать уязвимости, развивать атаку внутри корпоративной сети. Сегодня от проникновения в инфраструктуру и до достижения злоумышленниками целей и в среднем проходит всего несколько часов.

В таких условиях скорость реагирования на инцидент, то есть насколько быстро будет обнаружена и локализована атака, играет ключевую роль. Долгий поиск внештатной команды в момент, когда атака уже происходит, может обернуться непоправимыми для бизнеса последствиями, такими как утечка или полное уничтожение данных, а также остановка важных бизнес-систем. Подписочная модель позволяет оперативно получить помощь экспертов по цифровой криминалистике и реагированию на инциденты (DFIR) при взломе, утечке данных, шифровании, компрометации инфраструктуры и т.п.

Red Security последовательно выстраивает полный цикл работы с киберугрозами: от мониторинга до расследования и устранения последствий атак. Важная часть этого цикла – выделенная команда DFIR-экспертов в составе Red Security SOC: эксперты находят следы злоумышленников, выявляют скомпрометированные системы, помогают устранить последствия, готовят отчёт с итогами расследования и рекомендациями.

В рамках подписки эксперты Red Security круглосуточно принимают заявки от клиентов и приступают к локализации инцидента в течение 4 часов после обращения. Также уже при оформлении подписки эксперты сервис-провайдера детально изучают ИТ-периметр и знакомятся со специалистами заказчика, чтобы при расследовании быстрее ориентироваться в уже знакомой инфраструктуре. После завершения расследования заказчик получает отчет с выводами и рекомендациями, как восстановить системы и что делать, чтобы не допустить повторения инцидента в будущем.

Услуга доступна в трех вариантах подписки: от базового с удаленной поддержкой до премиального с неограниченным числом расследований, выездом команды и подготовкой документов для регуляторов.

«Число целевых и разрушительных атак, вызывающих общественный резонанс, растет. Это происходит на фоне дефицита штатных ИБ-специалистов и ужесточения требований регуляторов в части реагирования на кибератаки. Подписка на реагирование решает эти проблемы: за клиентом закреплена команда, которая уже знает его инфраструктуру. Кроме того, непредсказуемые расходы на инцидент превращаются в фиксированную и прогнозируемую статью бюджета. А оперативная локализация атаки помогает снизить последствия и не дать злоумышленникам проникнуть глубже в корпоративную сеть», – отметил Михаил Климов, руководитель направления сервисов центра мониторинга и реагирования на кибератаки Red Security SOC.

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