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МТС запустила pLTE на одном из крупнейших месторождений Дальнего Востока

МТС объявила о развертывании частной сети Private LTE на одном из крупнейших месторождений Дальневосточного федерального округа. Беспроводная LTE-сеть обеспечивает высокую скорость передачи данных между горной техникой, мобильными устройствами сотрудников и производственными системами на территории карьера. В дальнейшем объект сможет перейти и на технологию Private 5G с более широкими возможностями для передачи данных и промышленной автоматизации, в том числе при использовании беспилотной техники.

К сети подключено до 150 единиц техники. За счет подключения к частной защищенной сети pLTE диспетчерам доступна высокая скорость передачи данных о местоположении машин, уровне топлива и техническом состоянии оборудования, что позволяет оперативно контролировать работу техники и безопасную работу.

Сеть pLTE также используется для ежедневной работы сотрудников: 120 мобильных устройств подключены к системе управления техническим обслуживанием и ремонтом. С их помощью специалисты могут проводить осмотр техники и сразу передавать результаты в производственные системы, без необходимости возвращаться к стационарному рабочему месту.

При создании стабильной сети связи МТС учла сложный рельеф объекта и суровые погодные условия. В составе сети используется георезервированное отечественное ядро pLTE, разработанное НТЦ «Протей», что повышает отказоустойчивость телеком-инфраструктуры.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Развитие частной сети создает основу для дальнейшего расширения цифровых сценариев на предприятии. По мере роста потребностей производства инфраструктура связи может масштабироваться за счет подключения новых устройств, промышленного видеонаблюдения и датчиков. Такие решения позволят постепенно переводить на автоматизированное управление производственные операции и повышать безопасность работы в карьере.

«МТС создала устойчивую телеком-инфраструктуру для бесперебойной работы даже в сложных погодных условиях. Благодаря нашим технологиям заказчик в режиме реального времени получает информацию о работе техники и поддерживает безопасную работу сотрудников. При этом сеть будет развиваться по мере повышения потребностей предприятия, что станет драйвером для расширения использования цифровых сервисов МТС», – отметил руководитель центра промышленной связи и отраслевой архитектуры МТС Павел Бахтеяров.

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