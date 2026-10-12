Мессенджер Time интегрирован с DLP-системой «Стахановец»

В рамках развития экосистемы отечественных ИТ-решений команда корпоративного мессенджера Time (входит в группу «Т-Технологии») совместно с вендором DLP-системы «Стахановец» провели испытания по интеграции Time со «Стахановцем». По итогам испытаний подтверждена корректная работа совместного решения.

Результаты зафиксированы в двустороннем сертификате о совместимости. Об этом CNews сообщили представители «Стахановец».

Мессенджеры входят в число основных каналов утечек корпоративных данных. Поэтому контроль корпоративных сервисов для коммуникации является одной из наиболее востребованных функций программного комплекса «Стахановец». DLP-система мониторит текстовые сообщения, голосовые звонки, отправку файлов, а также анализирует переписки на основе генеративного ИИ.

При попытке переслать файл с чувствительной информацией, программный комплекс блокирует действие и мгновенно присылает сотруднику СБ уведомление. Это позволит компаниям, которые используют корпоративный мессенджер Time, обеспечить сотрудникам удобный инструмент для общения и снизить риск утечек данных.

«Корпоративные мессенджеры являются одним из ключевых каналов обмена рабочей информацией и одновременно — одним из наиболее уязвимых с точки зрения утечек данных. Поэтому мы регулярно расширяем и актуализируем перехват сервисов для коммуникации и, по запросам клиентов, добавили мониторинг корпоративного мессенджера Time. Это позволит российским компаниям объединить удобство рабочих коммуникаций с защитой конфиденциальной информации», — сказал СЕО «Стахановец» Дмитрий Исаев.

Time — корпоративный мессенджер и комплексное решение для бизнес-коммуникаций, разработанное на основе технологической экспертизы «Т-Банка» в построении высоконагруженных коммуникационных систем, входит в реестр отечественного ПО. Продукт создавался с учетом требований крупного бизнеса и уже используется в средах с десятками тысяч пользователей.

«Стахановец» — программный комплекс с искусственным интеллектом, предназначенный для защиты данных от утечек и кадрового анализа. Решение входит в реестр отечественного ПО, имеет лицензию и сертификат ФСТЭК.