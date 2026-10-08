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Под эгидой «РТ-Проектные технологии» создается защищенный ПАК для мониторинга ИТ-инфраструктуры

Под эгидой компании «РТ-Проектные технологии» создается защищенная версия программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Камкипер» для спецзаказчиков. Он позволит мониторить ИТ-инфраструктуру и оборудование в реальном времени и в защищенном режиме. Соглашение об этом подписали компания «Ред Софт», которая предоставит операционную систему, и компания «Камкипер», выпускающая одноименный программно-аппаратный комплекс. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

ПАК «Камкипер» разработан, чтобы отслеживать работоспособность ИТ-инфраструктуры, видеокамер, систем контроля доступа и другого цифрового оборудования. В базовом варианте решение предназначено для школ, больниц, муниципальных учреждений и распределенных объектов, где требуется централизованный контроль без постоянного присутствия системного администратора.

Соединение «Камкипера» с «Ред ОС» 8 расширит возможности применения ПАК в инфраструктуре организаций, предъявляющих повышенные требования к безопасности и надежности программного обеспечения. Комплекс поддерживает формирование отчетов и хранение истории событий, а данные могут оставаться внутри защищенного контура организации.

«Для защищенных информационных систем важна не только функциональность отдельных решений, но и их совместимость в составе единой ИТ-инфраструктуры. Совместная работа с «Камкипер» позволит проверить и подтвердить возможность использования системы мониторинга на «Ред ОС» 8 и создать для заказчиков готовый сценарий эксплуатации российского программного обеспечения в защищенных контурах. Мы видим практический спрос на такие решения и заинтересованы в развитии совместимой программной среды на базе Ред ОС», – отметил исполнительный директор «Ред Софт» Михаил Толпышкин.

В ходе проекта специалисты компаний протестируют ключевые функции «Камкипер» на «Ред ОС» 8, включая сбор и обработку данных о состоянии оборудования, работу системы уведомлений, формирование отчетности и сохранение информации. По итогам тестирования партнеры подготовят необходимые материалы для развертывания и эксплуатации совместного решения.

«Для заказчиков критично иметь целостную картину состояния распределенной инфраструктуры и своевременно узнавать о возникающих проблемах. При этом на объектах с повышенными требованиями к безопасности система мониторинга должна работать в соответствии с установленными требованиями к ИТ-среде и не зависеть от внешних сервисов. Совместный проект наших компаний «Ред Софт» и «Камкипер» позволит расширить сценарии применения "Камкипера" и предложить заказчикам проверенный вариант работы решения на «Ред ОС» 8», – сказал генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Василий Зуйков.

Новое решение сможет применяться в государственных организациях, компаниях с территориально распределенной инфраструктурой, на объектах с повышенными требованиями к информационной безопасности, а также в организациях, где необходимо централизованно контролировать работу ИТ-инфраструктуры и систем безопасности.

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