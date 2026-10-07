Компания «Волтари» получила статус цифрового депозитария и провела первую сделку в формате междепозитарного взаимодействия

АО «Волтари» (Vaultary), компания из группы Web3 Tech – разработчика корпоративных блокчейн-решений и провайдера web3-сервисов, включена в реестр цифровых депозитариев. Соответствующее решение Банк России принял 6 октября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Волтари».

Включение в реестр дает Vaultary право предоставлять широкому спектру участников рынка – в том числе банкам, брокерам, организациям, осуществляющим обмен цифровых валют – инфраструктуру для хранения цифровых валют, а также для запуска собственных цифровых депозитариев на базе вышестоящего цифрового депозитария. В день получения лицензии компания обеспечила первое междепозитарное взаимодействие с нижестоящим депозитарием от одной из финансовой организации в стране. Проведение сделки в формате каскадного взаимодействия позволило Vaultary официально стать первым инфраструктурным («вышестоящим») цифровым депозитарием в России.

Vaultary – цифровой депозитарий и ОИС ЦФА в рамках экосистемы группы Web3 Tech, предназначенный для учета и перехода прав на цифровые валюты, иностранные цифровые инструменты и ЦФА. Платформа цифрового депозитария администрирует адреса-идентификаторы в публичных блокчейнах и является отечественным кастодиальным решением по хранению и учету криптоактивов, отвечающему мировых стандартам хранения цифровых валют.

Vaultary организовывает и поддерживает технологическую часть процессов, связанных с оборотом цифровых валют: хранение активов, управление криптографическими ключами, обработку транзакций, взаимодействие с блокчейн-сетями, а также обеспечение требуемого уровня информационной безопасности.

Институциональные участники рынка могут интегрировать собственный ИТ-ландшафт с готовой инфраструктурой Vaultary через API, не создавая базовую депозитарную инфраструктуру с нуля. Это позволит им в короткие сроки запускать под собственными брендами сервисы для работы клиентов с цифровыми валютами, сохраняя привычный пользовательский опыт.

Действующее законодательство предусматривает каскадную модель взаимодействия между цифровыми депозитариями, схожую с классической депозитарной системой на рынке ценных бумаг. При таком подходе банк или брокер, являющийся нижестоящим цифровым депозитарием по отношению к вышестоящему цифровому депозитарию Vaultary, сможет оставаться для своих клиентов привычной точкой доступа, дополняя свою витрину цифровыми валютами и иностранными цифровыми инструментами (в том числе стейблкоинами). В таком сценарии клиент взаимодействует со знакомым интерфейсом и может получить возможность обмена рублей на цифровые валюты и обратно, не покидая привычное приложение банка или брокера.

«Получение статуса цифрового депозитария – важная веха в расширении спектра услуг, которые мы готовы предоставлять своим клиентам и контрагентам в рамках нового регуляторного поля. Сегодня спрос смещается с отдельных программных продуктов к готовой инфраструктуре. Создание собственного цифрового депозитария, торговой системы, или криптообменной инфраструктуры потребует от бизнеса значительных ресурсов, поэтому наша модель для многих институциональных участников рынка станет экономически оправданным способом быстро запустить сервисы по работе с цифровыми валютами, не инвестируя годы в собственную разработку», – сказал Артем Калихов, генеральный директор АО «Волтари» (ГК Web3 Tech).