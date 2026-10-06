В Сеченовском университете завершили пилотное тестирование ИИ-ассистента для обучения студентов-медиков

Как меняется подготовка будущих врачей, когда поиск и анализ медицинских данных поддерживает диалоговый ИИ? В Первом МГМУ имени И. М. Сеченова подвели итоги пилотной апробации цифровой платформы UniDoc и встроенного в нее ИИ-ассистента DocAI - модуля, созданного для автоматизации работы с актуальными медицинскими данными и научными исследованиями. Тестирование показало, что ИИ-помощник особенно эффективен при выполнении сложных заданий: когнитивная нагрузка студентов при его использовании оказалась сопоставима с работой с преподавателем. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Помимо поиска релевантной информации, ИИ-ассистент обрабатывает большие массивы данных и предоставляет краткую выжимку по запросу пользователя. Система адаптирует сложность и подачу материала под индивидуальные запросы студента, использует технологии интерактивного обучения, позволяет вести диалог с виртуальным ассистентом и получать контекстно зависимые и точные ответы. Автоматически обновляемый граф знаний, созданный на основе клинических рекомендаций, и связь с медицинскими базами данных обеспечивают доступ к актуальной информации. Архитектура ИИ-ассистента позволяет встраивать его и в другие цифровые системы, что открывает широкие возможности для интеграции проекта в образовательную практику.

«В основе нашей платформы - модель диалогового взаимодействия, - сказал автор проекта, ментор Цифровой проектной школы «Локус» Сеченовского университета Виталий Теренин. - Она сочетает принципы сократического диалога, при котором ИИ не дает готовых ответов, а помогает студенту самому прийти к решению, с имитацией опыта тьютора и наставника. При этом ИИ-ассистент не только предоставляет информацию, но и сопровождает студента в процессе решения задачи».

Предварительное тестирование платформы в Сеченовском университете провели в 2025 г. По его итогам систему доработали и запустили пилотную апробацию, в которой приняли участие студенты Цифровой проектной школы «Локус» Первого МГМУ. Исследователи изучали, как когнитивная сложность задания связана с обращением к ИИ-помощнику, как пользователи ведут с ним диалог и какую поддержку получают. Результаты показали, что диалоговый формат особенно эффективен при выполнении заданий повышенной сложности. Субъективная когнитивная нагрузка студентов при использовании DocAI была сопоставима с нагрузкой при взаимодействии с преподавателем и значительно ниже, чем при самостоятельном обучении. При свободном использовании платформы 79% диалогов студентов были связаны с поиском медицинской информации, разбором сложных концепций, подготовкой конспектов и работой с источниками. Среди преимуществ студенты отметили удобный интерфейс, высокую скорость работы и возможность быстро структурировать информацию в рамках клинических сценариев.

Отдельным направлением исследования стало развитие цифровых компетенций студентов. Участники работали с платформой по трем направлениям — Data Engineering, Prompt Engineering и Data Science.

«Для наших студентов участие в апробации ИИ-ассистента стало возможностью соединить развитие цифровых компетенций с решением практических задач в области медицинского образования, - отметил Алексей Десятников, руководитель проектной школы «Локус» Сеченовского университета. - Студенты создавали элементы и модули, функционально связанные с DocAI, а также получали обратную связь по своим решениям. Результаты пилотной апробации станут основой для дальнейших исследований влияния диалоговых ИИ-систем на образовательный процесс».

В перспективе планируется масштабное исследование с участием большей выборки студентов медицинских вузов. Оно будет включать объективную оценку когнитивной нагрузки, мониторинг академической успеваемости и разработку принципов цифровой дидактики для ИИ-систем в медицинском образовании. Разработчики также планируют формировать партнерства с другими образовательными и научными организациями.