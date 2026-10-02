Сервис «Яндекс 360» добавил гибкие настройки доступа и инструменты для планирования работы команд

В сентябре 2026 г. «Яндекс 360» добавил новые инструменты для управления доступом, планирования задач и совместной работы. Администраторы теперь могут задавать правила доступа отдельно для каждого общего диска, руководители — учитывать загрузку сотрудников при планировании задач, а пользователи — работать сразу с несколькими аккаунтами в мобильном «Телемосте». Также обновились «Документы», «Вики» и «Календарь». Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

В мобильном приложении «Телемоста» теперь можно одновременно использовать несколько профилей, например рабочий и личный, и переключаться между ними без повторной авторизации. Звонки и уведомления приходят из всех активных аккаунтов, а уведомления можно настроить отдельно для каждого из них. Функция пригодится сотрудникам, которые используют несколько аккаунтов для разных ролей или рабочих задач: они могут оставаться на связи во всех аккаунтах без повторного входа.

Администраторы организаций теперь могут устанавливать групповые политики доступа для конкретного общего диска. Раньше такие правила действовали сразу для всех общих дисков или настраивались на уровне сотрудников и групп. Теперь, например, можно запретить делиться файлами из общего диска «Бухгалтерия» за пределами компании, но разрешить это для «Маркетинга», даже если с обоими дисками работают одни и те же сотрудники. Это позволяет гибко настраивать доступ к данным разных подразделений. Также в «Диске» появился единый поиск: в разделе «Общие диски» он охватывает все хранилища, доступные сотруднику.

На диаграмме Ганта в «Трекере» теперь видны не только сроки задач, но и загрузка каждого исполнителя: сколько часов у него занято в конкретный день и сколько времени остается свободным. Система учитывает задачи сотрудника во всех проектах, а также отпуска, больничные и другие параметры. Если исполнитель перегружен или отсутствует, ячейка подсвечивается красным. Так менеджер еще на этапе планирования видит загрузку команды и может учитывать ее при распределении новых задач.

В «Документах» появились пользовательские словари. Сотрудник может добавить в них профессиональные термины, названия и имена, и редактор не будет отмечать их как ошибки во всех его документах. Такой список виден только владельцу и может содержать до 2000 слов. Также обновилась проверка орфографии: в стандартный словарь добавили больше современной лексики, поэтому система перестала отмечать некоторые распространенные слова как ошибки. По умолчанию проверка орфографии выключена — включить ее можно в меню «Инструменты» → «Орфография».

Страницы «Вики» теперь можно публиковать в интернете: по публичной ссылке страницу сможет открыть любой пользователь без авторизации. Функция подойдет для инструкций, документации, вакансий, а также материалов для клиентов и партнеров. Опубликованные страницы не попадают в поисковую выдачу, а возможность публикации включает администратор организации. Также в «Вики» появились «Пространства» — отдельные рабочие области со своей навигацией и администраторами. Их можно создавать для команд, проектов или отдельных направлений.

В «Календаре» появился быстрый поиск сотрудников: можно посмотреть занятость коллеги и, выбрав свободный слот, сразу создать встречу. Найденный сотрудник автоматически добавится в список ее участников.