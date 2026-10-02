«Гравитон» выпустила интерактивные панели «первого уровня» на российском процессоре

Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, объявила о получении заключения Министерства промышленности и торговли РФ на новую линейку интерактивных сенсорных панелей ИП65Б, ИП75Б и ИП86Б. Сведения о продукции официально размещены в каталоге ГИСП, что подтверждает производство оборудования на территории России.

Главной особенностью новинки является использование российского процессора. Благодаря российской вычислительной платформе панели относятся к оборудованию «первого уровня» и полностью соответствуют требованиям к применению на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Это открывает возможности для их внедрения в государственных органах, образовательных учреждениях и организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности.

Линейка представлена в трех размерах с диагоналями 65, 75 и 86 дюймов, каждая из которых поддерживает разрешение 4K. Устройства работают под управлением российских операционных систем «Роса» и Astra Linux. Основной сферой применения новых интерактивных панелей является образование: оборудование предназначено для детских садов, школ, вузов и учебных центров. Кроме того, панели оптимально подходят для проведения видеоконференций в государственных структурах и коммерческих компаниях.

«Мы создали интерактивную панель на российском процессоре. Это наш вклад в импортозамещение и технологический суверенитет страны в сфере ИТ для критической инфраструктуры. Такое устройство можно с полным доверием применять в госсекторе, органах власти, образовании и на объектах КИИ», — отметил Антон Арапов, руководитель направления индустриальных решений компании «Гравитон».