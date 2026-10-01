«Группа Астра» и «Элрон» договорились об интеграции операционной системы Astra Linux Embedded в линейку микрокомпьютеров Eltay

«Группа Астра», производитель инфраструктурного ПО, и «Элрон», российский разработчик вычислительных платформ и электронных приборов, подписали соглашение. Стороны договорились об интеграции операционной системы Astra Linux Embedded в линейку микрокомпьютеров Eltay для создания устройств российского производства как в аппаратной, так и в программной части.

Новое партнерство отвечает на актуальный запрос рынка — решения, в которых российские аппаратные платформы и российское системное ПО интегрированы и работают как единое целое. Наличие готовых, проверенных связок снижает барьеры для перехода заказчиков на отечественные технологии. Микрокомпьютер Eltay на базе Astra Linux Embedded, встраиваемой редакции операционной системы «Группы Астра», может применяться для автоматизации производства в составе встраиваемых контроллеров, шлюзов и локальных вычислительных узлов, для локальной обработки данных, а также для интерфейсных панелей, терминалов и прикладных устройств.

«Сегодня российский рынок микрокомпьютеров получил то, что сейчас очень востребовано: полностью локализованную связку „железа“ и операционной системы. Eltay на отечественном процессоре „Гиперком-У“ и Astra Linux Embedded — это не просто совместимые продукты. Это готовое решение для тех, кто создает российские устройства и хочет быть уверен, что программная среда не зависит от зарубежных поставщиков», — сказал Иван Лебедев, генеральный директор компании «Элрон».

Партнеры убеждены, что их сотрудничество расширит возможности компаний. Для «Группы Астра» оно означает усиление позиций Astra Linux Embedded в сегменте компактных и энергоэффективных устройств. Это соответствует последовательной стратегии вендора по наращиванию пула поддерживаемого оборудования. Для компании «Элрон» интеграция повысит привлекательность плат для заказчиков с более строгими требованиями к импортозамещению — из государственного сектора и ключевых отраслей экономики.

«Независимость от зарубежных поставщиков — преимущество не только для конечного заказчика, но и для всех участников разработки, производителей аппаратных и программных компонентов. Находясь в общем контексте, мы можем построить взаимодействие совсем другого качества, полноценную совместную работу над проектами и обмен экспертизой. Сейчас наращивание производства полностью российского оборудования — общая задача разработчиков ПО и устройств, и я верю, что наше сотрудничество с „Элроном“ станет значимым вкладом в ее решение», — отметил Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».