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Сбербанк совместно с сервисом по подбору нянь и сиделок создадут цифровую экосистему для рынка домашних услуг

Сбербанк и ООО «Айкью медиа групп» (сервис «Бабушка на час», платформа «ВсеНяни.рф») договорились совместно развивать цифровые сервисы — от проверки и обучения помощников по дому до их сертификации и подбора для конкретных семей. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Соглашение подписали председатель Московского банка Сбербанка Герман Барг и директор ООО «Айкью медиа групп» Наталия Линькова. Стороны планируют объединить технологии банка с экспертизой компании и создать единую цифровую цепочку для работы с нянями, сиделками и другими специалистами. Она может включать обучение, проверку документов, сертификацию, ведение реестра, страхование, подбор персонала и оплату семейных сервисов.

Партнеры начнут с технологических решений, которые помогут сделать рынок домашнего персонала более прозрачным и удобным для всех участников.

Одно из ключевых направлений — автоматизация проверки документов соискателей. Стороны планируют разработать ИИ-агента, который сможет помогать с верификацией документов.

Еще одно направление — создание единого цифрового профиля специалиста. В нем можно будет объединить информацию, важную для работодателя: данные о подготовке, сертификации и других профессиональных характеристиках. Такой подход поможет упростить поиск подходящего специалиста и повысить доверие к рынку. Стороны обсуждают возможность сделать единую точку входа к сертифицированным домашним специалистам через платформы Сбербанка.

Отдельное внимание партнеры уделят искусственному интеллекту. Сбербанк и «Айкью медиа групп» планируют пилотировать GigaChat в процессах компании и создавать новые решения на базе генеративного ИИ для HR, в том числе в сфере домашнего персонала.

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Таким образом, партнеры хотят выстроить более цельную цифровую модель рынка: специалисты смогут пройти обучение и проверку, подтвердить квалификацию, попасть в реестр сертифицированных благонадежных специалистов и найти работу, а семьи получат доступ к более понятному и надежному сервису подбора без удорожания стоимости персонала и самого подбора.

Наталия Линькова, директор ООО «Айкью медиа групп»: «На сегодняшний день рынок домашнего персонала является теневым, его регуляция начинается только сейчас с введением сертификации и изменением ГОСТов. Семьям важно быть уверенными, что к их детям или к маломобильным родственникам придет не случайный человек, которому предлагается верить на слово, а проверенный специалист с подтвержденной квалификацией, ментально и физически здоровый. Это все проверяется при сертификации, и профессиональная ответственность такого кандидата застрахована. А в партнерстве со Сбером все процедуры оценки, проверок, подбора и страхования становятся цифровыми, легкими, цивилизованными».

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Рынок домашнего персонала напрямую связан с доверием. Когда семья нанимает няню или сиделку, ей важно понимать, кто этот человек, где он обучался и насколько подтверждена его квалификация. Поэтому здесь особенно востребованы технологии, которые делают выбор специалиста понятнее и безопаснее. Мы хотим объединить экспертизу рынка с возможностями Сбера в области искусственного интеллекта и цифровых сервисов. Это будет полезно и семьям, и самим специалистам, и всей отрасли».

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