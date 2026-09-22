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Платформа «Кауч» получила сертификат совместимости с Astra Linux 1.8

В рамках программы технологического партнерства Ready for Astra компания «Кауч», разработчик решений для управления уязвимостями и соответствием, подтвердила совместимость своей платформы с операционной системой Astra Linux Server разработки «Группы Астра». Об этом CNews сообщили представители «Кауча».

К моменту проведения тестирования в «Кауче» уже была реализована функциональность управления безопасностью конфигураций Astra Linux: с помощью «Кауча» клиенты могут конфигурировать настройки безопасности Astra Linux приводя их в нужное состояние автоматизированно. Следующим этапом расширения совместимости стало участие в программе Ready for Astra. В ходе тестирования специалисты проверили и подтвердили возможность установки и корректную работу платформы «Кауч» на базе Astra Linux Server.

«Кауч» — российская платформа класса Security Configuration Management (SCM), единая среда для ИБ и ИТ и всех операций в рамках процесса управления безопасностью конфигураций: сканирования, безопасной настройки ИТ-ресурсов и мониторинга.

Операционная система Astra Linux — флагманское решение «Группы Астра». Оно лидирует на российском рынке с 3,5 млн инсталляций, включая десктопную, серверную и встраиваемую редакции, а также поставки в составе программно-аппаратных комплексов и бандлов. Astra Linux Server адаптирована под создание высоконагруженных и отказоустойчивых систем, служит основой для построения доверенных ИТ-инфраструктур и включена в реестр отечественного ПО.

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«Заказчики, которые переходят на российское ПО в рамках задач по импортозамещению, должны быть уверены, что используемые решения корректно работают в едином технологическом контуре. Тесты позволяют заранее снять технические вопросы и упростить внедрение решений. Для нас подтверждение совместимости с Astra Linux — важный шаг в развитии продукта и его интеграции в отечественные ИТ-инфраструктуры», — сказал Кирилл Евтушенко, генеральный директор компании «Кауч».

«Автоматизированное управление настройками безопасности — важная часть построения устойчивой ИТ-инфраструктуры, особенно на фоне роста числа атак через ИС, не приведенные в целевое состояние. Подтвержденная совместимость платформы «Кауч» с Astra Linux Server дает заказчикам инструмент для автоматизированного обеспечения необходимого уровня защищенности их инфраструктуры без потери функциональности решений. Это еще один шаг в развитии экосистемы партнеров вокруг Astra Linux и укреплении доверенного технологического контура», — сказал Денис Кривошея, менеджер продукта Astra Linux Server, «Группы Астра».

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