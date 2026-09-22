«Биотерра» оптимизировала бизнес-процессы с помощью BPMSoft

Компания «Биотерра», белорусский производитель и дистрибьютор продуктов для здоровья, БАДов и косметики, внедрила российскую AI-driven low-code платформу BPMSoft (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft). Проект реализовала команда системного интегратора «Би-Лоджик». Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

Переход на новую CRM был продиктован необходимостью повысить эффективность работы и упростить взаимодействие сотрудников с системой. В рамках проекта специалисты интегратора адаптировали интерфейс под задачи компании: настроили пользовательские страницы, разделы и карточки товаров с учетом специфики бизнеса. На базе платформы также автоматизировали сквозные процессы между подразделениями и организовали обмен данными со смежными системами. Это дало возможность объединить операции в едином цифровом пространстве и сократить объем ручного труда.

Вадим Пискунович, директор «Биотерра»: «Внедрение BPMSoft позволило упорядочить внутренние процессы и сократить количество согласований. Мы получили гибкий инструмент, который ускоряет выполнение повседневных задач и повышает качество управленческой отчетности».

Дмитрий Сандригайло, директор «Би-Лоджик»: «Этот проект помог нам расширить отраслевую экспертизу и применить накопленный опыт в фармацевтическом сегменте – одном из наиболее динамично развивающихся в экономике Беларуси. Ранее наша команда работала с заказчиками в ритейле, промышленности и финансовом секторе. Новый кейс показал, что low-code подход позволяет учитывать специфику бизнес-процессов и требования регулируемых отраслей».

Вадим Сорокин, коммерческий директор BPMSoft: «Для компаний с широкой номенклатурой и несколькими каналами сбыта особенно важна возможность быстро менять бизнес-процессы вслед за потребностями рынка. Low-code подход сокращает цикл таких изменений и обеспечивает развитие системы без длительной доработки отдельных компонентов. В результате цифровая среда быстрее адаптируется к новым задачам бизнеса».