«Авито Услуги»: спрос на такелажников в России растет быстрее, чем на обычных грузчиков

Сервис «Авито Услуги» проанализировал какие виды работ производят такелажники и грузчики и как изменилась востребованность этих специалистов за последний год. К августу 2026 г. спрос на такелажные работы в России вырос на 19% по сравнению с аналогичным сезоном в прошлом году. Для сравнения: услуги грузчиков прибавили 13% за тот же период. Такая разница в спросе вызвана подготовкой к высокому сезону для расширения бизнеса, что тесно связано с проведением работ в производственных и офисных помещениях. Об этом CNews сообщил представитель «Авито Услуг».

Грузчик — это универсал. Он занимается погрузкой, разгрузкой, переноской вещей, подъёмом на этаж. Его задача — переместить груз из точки А в точку Б, часто вручную.

Такелажник — это специалист более узкого профиля. Он работает с тяжелым, крупногабаритным и хрупким оборудованием: станками, сейфами, банкоматами, музыкальными инструментами, промышленными агрегатами. В его арсенале: лебедки, домкраты, стропы, такелажные тележки и другие приспособления.

Такелажник не просто поднимает тяжести, а рассчитывает траекторию, распределяет нагрузку и действует в команде. Причем статистика подтверждает, что для такой работы чаще всего требуется от трех и более человек — на такие команды рабочих приходится примерно 94% всех заказов по стране. Это объясняется спецификой услуги: перемещение нестандартного груза требует не только физической силы, но и согласованных действий нескольких специалистов.

Наглядный пример: перевезти рояль из одной квартиры в другую физически могут и четверо грузчиков. Но если его нужно поднять на пятый этаж без лифта через узкий лестничный проём — без услуг такелажа не обойтись.

Почему к осени растет спрос именно на такелаж, а не на обычные погрузочные работы? Аналитики объясняют это началом делового сезона: компании запускают новые проекты, расширяют производство, что часто требует перемещения тяжелого оборудования и оперативной установки крупных агрегатов — лифтов, вентиляции, трансформаторов и т.д. Обычными грузчиками в таких случаях не обойтись — нужна спецтехника и профильные специалисты по такелажным работам.

Примечательно, что в городах-миллионниках спрос на услуги такелажников растет быстрее, чем предложение. Это объясняется как численностью населения, так и активностью делового и культурного оборота. Так, например, в Москве в августе 2026 года в среднем на одного мастера приходилось около трех заказов, а в Санкт-Петербурге — около семи.

«Авито Услуги» сравнили спрос на такелажные работы в августе 2025 к августу 2026 г. среди регионов с достаточной базой заказов. Лидерами по годовому приросту стали следующие: Ленинградская область — 179%, в частности Санкт-Петербург — 54%; Сибирский федеральный округ — рост на 83%; Северо-Западный федеральный округ — 67%.

Для сравнения, аналогичный спрос на услуги в Москве увеличился на 51% год к году, что немногим меньше, чем в Северной столице.

Среди услуг, связанных с такелажем и подъёмом, в Москве и Санкт-Петербурге наиболее востребованы перенос крупных музыкальных инструментов и промышленного оборудования. Заметно, что в обоих случаях Москва значительно опережает Северную столицу по спросу — разница составляет более чем 2 раза по каждой из категорий.

В процессе выбора исполнителя важно уточнять, есть ли у него необходимое оборудование и опыт работы с конкретным типом груза, иначе экономия на специалисте может обернуться в лучшем случае большой незапланированной переплатой, а в худшем — повреждением имущества.