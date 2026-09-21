«Юниверс Дата» выпустила релиз «Юниверс DG» 2.16 решения для руководства данными

Компания «Юниверс Дата», разработчик решений в области управления данными выпустила релиз 2.16 продукта для руководства данными «Юниверс Data Governance» (DG), ключевые обновления которого коснулись интеллектуальной разметки и классификации данных, развития бизнес-процессов управления ими, а также сквозного анализа потоков. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

В новой версии были расширены механизмы автоматической классификации. Система рекомендует метки по данным и метаданным, поддерживает умные и композитные метки, поиск потенциальных ключей и массовое назначение меток. Это помогает быстрее классифицировать большие массивы метаданных и снижает объем ручной работы дата-стюардов.

Кроме того, появилось версионирование бизнес-процессов с поиском задач по версии, сравнением версий и отображением версии процесса в задачах. Публикация изменений может выполняться от имени инициатора, а уведомления расширены событиями назначения и завершения задач, что повышает управляемость и прозрачность согласований.

Вид «Поток данных» теперь распространяется на физический, логический и бизнес-слои. Улучшены отображение связей и дочерних активов, навигация по сложным графам и поддержка мета-связей. Это позволяет анализировать происхождение (data lineage) и влияние данных в едином бизнес-техническом контексте.

«Сфера руководства данными переживает новый виток развития благодаря бурному вхождению инструментов ИИ в бизнес-процессы. Обновление решения «Юниверс DG» поможет в большей степени автоматизировать построение конвейеров данных для задач современной аналитики», — сказал Дмитрий Финк, генеральный директор компании «Юниверс Дата».

Релиз «Юниверс DG» 2.16 содержит улучшения, касающиеся управления правилами качества и сопоставления, повышения удобства эксплуатации и интеграции, более гибкого разграничения прав доступа, а также новые функции, ознакомиться с которыми можно на сайте разработчика.

DIS Group является мастер-дистрибьютором решений «Юниверс Дата» на российском рынке. «Юниверс DG – составная часть интеллектуальной дата-платформы AIDP.