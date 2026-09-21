Разделы

ПО Софт
|

«Юниверс Дата» выпустила релиз «Юниверс DG» 2.16 решения для руководства данными

Компания «Юниверс Дата», разработчик решений в области управления данными выпустила релиз 2.16 продукта для руководства данными «Юниверс Data Governance» (DG), ключевые обновления которого коснулись интеллектуальной разметки и классификации данных, развития бизнес-процессов управления ими, а также сквозного анализа потоков. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

В новой версии были расширены механизмы автоматической классификации. Система рекомендует метки по данным и метаданным, поддерживает умные и композитные метки, поиск потенциальных ключей и массовое назначение меток. Это помогает быстрее классифицировать большие массивы метаданных и снижает объем ручной работы дата-стюардов.

Кроме того, появилось версионирование бизнес-процессов с поиском задач по версии, сравнением версий и отображением версии процесса в задачах. Публикация изменений может выполняться от имени инициатора, а уведомления расширены событиями назначения и завершения задач, что повышает управляемость и прозрачность согласований.

Вид «Поток данных» теперь распространяется на физический, логический и бизнес-слои. Улучшены отображение связей и дочерних активов, навигация по сложным графам и поддержка мета-связей. Это позволяет анализировать происхождение (data lineage) и влияние данных в едином бизнес-техническом контексте.

«Сфера руководства данными переживает новый виток развития благодаря бурному вхождению инструментов ИИ в бизнес-процессы. Обновление решения «Юниверс DG» поможет в большей степени автоматизировать построение конвейеров данных для задач современной аналитики», — сказал Дмитрий Финк, генеральный директор компании «Юниверс Дата».

От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех
От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех цифровизация

Релиз «Юниверс DG» 2.16 содержит улучшения, касающиеся управления правилами качества и сопоставления, повышения удобства эксплуатации и интеграции, более гибкого разграничения прав доступа, а также новые функции, ознакомиться с которыми можно на сайте разработчика.

DIS Group является мастер-дистрибьютором решений «Юниверс Дата» на российском рынке. «Юниверс DG – составная часть интеллектуальной дата-платформы AIDP.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Захаренко, «Облакотека»: Спрос на ИИ в госуправлении опередит предложение уже в 2027 году

В России строится изолированный от интернета ИИ, который будет думать над развитием нефтяной отрасли

Российский рынок ITSM-решений будет расти на 15% в год

Создана точная копия Photoshop, за которую не надо платить. Она «весит» всего 8 МБ

От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех

Простой видеоредактор Windows превратился в прожорливого монстра. Ему нужны минимум 8 ГБ оперативки и современная видеокарта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Обзор автоматической кофемашины Jindodo JDD-5750: универсальный формат для дома

5 мощных биноклей для охоты и наблюдений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще