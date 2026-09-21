«Сбер» и правительство Москвы объединяют технологии и экспертизу для повышения эффективности столичного бизнеса

Правительство Москвы и «Сбер» заключили соглашение о сотрудничестве для повышения производительности труда столичного бизнеса и внедрения современных технологий в работу компаний. Документ подписали заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева и председатель Московского банка Сбербанка Герман Барг. Об этом CNews сообщил представитель «Сбера».

Оператором проектов, реализуемых в рамках сотрудничества, от города выступит АНО «Мосстратегия» – подведомственная организация Департамента экономической политики и развития Москвы.

Стороны планируют популяризировать современные подходы к повышению эффективности и знакомить бизнес с технологиями цифровизации и роботизации процессов. В частности, партнеры планируют совместно проводить для столичного бизнеса и организаций государственного сектора образовательные и деловые мероприятия, направленные на практическое освоение современных подходов и технологий повышения производительности труда. Также соглашение предусматривает внедрение решений на основе искусственного интеллекта в городских сервисах и платформах для бизнеса.

Мария Багреева, заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы, сказала: «Правительство Москвы формирует единую экосистему поддержки бизнеса в сфере производительности. Эксперты помогают столичным компаниям выстроить полный цикл повышения эффективности — от оптимизации процессов до цифровизации и внедрения роботов. Это позволяет им без дополнительных финансовых затрат увеличивать производительность труда на оптимизируемых участках в среднем в полтора раза. Сотрудничество со «Сбером» расширит доступный инструментарий и даст участникам дополнительные возможности для повышения этого показателя. В планах — серия совместных образовательных продуктов и проектов по внедрению решений, которые помогут компаниям осваивать технологии искусственного интеллекта, автоматизировать рутинные операции и находить новые резервы роста производительности».

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка, сказал: «Производительность — это не абстрактный экономический показатель, а возможность для современной компании делать больше, быстрее развиваться и оставаться конкурентоспособной. У Москвы огромный предпринимательский потенциал, и наша общая задача — дать бизнесу понятные инструменты для роста. «Сбер» готов делиться технологиями, экспертизой и практическими решениями: от автоматизации процессов до искусственного интеллекта. Уверен, что вместе с городом мы сможем помочь ещё большему числу московских компаний стать эффективнее и сильнее».

С 2025 г. московские компании повышают производительность труда в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Производительность труда»). Участниками проекта стали 535 столичных предприятий. Его реализация в Москве финансируется из городского бюджета, что дает компаниям возможность анализировать и оптимизировать свои процессы без дополнительной финансовой нагрузки. Подать заявку на участие можно на сайте АНО «Мосстратегия» – оператора федерального проекта «Производительность труда» в столице.