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«Онланта» предоставила APPIA Logistics доступ к мощным и базовым ИИ-моделям в едином сервисе

Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит») внедрила корпоративную платформу искусственного интеллекта «Онланта ИИ Хаб» в APPIA Logistics. Решение предоставляет сотрудникам логистической компании единый защищенный доступ к проверенным актуальным ИИ-моделям в корпоративном формате, соответствующем внутренним политикам информационной безопасности и комплаенса. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

APPIA Logistics работает на российском транспортно-логистическом рынке с 2006 г. Для масштабирования цифровых сервисов компании потребовалось формализованное решение для подключения к внешним ИИ-инструментам, которое отвечает требованиям к закупкам, работе с контрагентами и защите данных.

Прямое подключение к отдельным зарубежным сервисам создает дополнительные сложности с оплатой, оформлением договорных отношений, прохождением внутренних процедур закупок и информационной безопасности. Подписка на «Онланта ИИ Хаб» дала APPIA Logistics единый корпоративный доступ к востребованным инструментам на базе ИИ с прозрачным механизмом подключения и расчетов.

Ключевыми условиями стали возможность заключить договор с российским юридическим лицом, расчеты в рублях и предоставление сотрудникам управляемого доступа к современным ИИ-моделям, включая российские решения.

В едином интерфейсе сотрудники выбирают решение в зависимости от типа, сложности и срочности задачи. Платформа объединяет российские модели и модели сторонних провайдеров: более мощные версии — для сложных аналитических и проектных задач, стандартные инструменты — для повседневной операционной работы.

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Такой подход позволяет использовать ИИ как вспомогательный инструмент в широком спектре бизнес-процессов, не привязываясь к одной модели и не требуя от сотрудников отдельных пользовательских подписок. Каталог доступных моделей регулярно обновляется командой «Онланты» с учетом требований безопасности, защиты данных и внутренних политик компании.

«Для нас было важно предоставить сотрудникам доступ к современным ИИ-инструментам в рамках единого корпоративного сервиса, соответствующего внутренним требованиям к безопасности и комплаенсу. Возможность выбирать модели в зависимости от задачи позволяет использовать ИИ как вспомогательный инструмент более гибко и постепенно расширять его применение в рабочих процессах под контролем компании», — сказал Андрей Швырев, директор по информационным технологиям и cистемам, APPIA Logistics.

«Корпоративным пользователям нужен не просто доступ к одной нейросети, а выбор инструментов для разных сценариев: от стандартных ежедневных задач до сложной аналитической и интеллектуальной работы. «Онланта ИИ Хаб» объединяет такие возможности в одном сервисе и делает работу с современными моделями удобнее для компаний», — сказал Дмитрий Васильев, продакт-менеджер, «Онланта».

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