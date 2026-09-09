Платформа «Диво» от «Ростелекома» получила сертификат ФСТЭК 4 уровня доверия

Экосистема «Лукоморье» (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома») получила сертификат соответствия ФСТЭК России на программную платформу «Диво», созданную для управления сервисами в крупных компаниях. Испытания доказали соответствие модулей «Диво Сервис», «Диво Портал» и «Диво Мера» требованиям по безопасности информации по четвертому уровню доверия (УД-4) — платформа соответствует критериям для информационных систем, работающих с конфиденциальной информацией. Документ внесен в государственный реестр системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности и действителен до 25 августа 2031 г.

С сертификатом УД-4 платформу можно применять при построении защищенных информационных систем в государственном и корпоративном сегментах, где безопасность обрабатываемых данных и соответствие требованиям регуляторов — обязательные критерии. Заказчики могут использовать «Диво» в проектах, где сертификация ПО предусмотрена техническим заданием или нормативными документами. ФСТЭК подтвердила, что платформа «Диво» имеет встроенную защиту от несанкционированного доступа к информации, которая не содержит государственной тайны. В решении реализованы функции идентификации и аутентификации пользователей, управления доступом и регистрации событий безопасности.

В «Ростелекоме» платформа «Диво» заменила нескольких зарубежных сервис-десков и обеспечила централизованную автоматизацию внутренних задач и процессов. Внедрение системы ежегодно экономит компании 169 млн руб. и значительно сокращает трудозатраты — на 4,02 млн человеко-часов. Сегодня «Диво» используют 130 тыс. пользователей и 10 тыс. исполнителей: через платформу управляют 40 тыс. подписок на услуги, обрабатывают около 7 млн заявок в год и автоматизируют предоставление 2 тыс. внутренних услуг.

Арсен Благов, генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье», сказал: «Получение сертификата ФСТЭК России по четвертому уровню доверия — важный этап в развитии платформы “Диво” и всей ИТ-экосистемы “Лукоморье”. Сегодня государственные организации и крупный бизнес последовательно переходят на отечественные решения и при этом ожидают от них не только функциональности, но и подтвержденного уровня защищенности. Мы считали принципиально важным заложить требования информационной безопасности в архитектуру продукта, чтобы “Диво” могла использоваться для цифровизации как стандартных ИТ-процессов, так и сложных кросс-функциональных операций в организациях с высокими требованиями к защите информации».

Платформа «Диво» разработана в составе ИТ-экосистемы «Лукоморье» и представляет собой ESM-решение для цифровизации сервисов и процессов организаций. В отличие от систем, ориентированных на автоматизацию отдельных запросов, «Диво» с самого начала создавалась как универсальная платформа. Она работает с классическими задачами ИТ-служб и подходит для сложных процессов, в которых участвуют разные подразделения компании или государственные учреждения. В состав платформы входят восемь модулей: «Диво Сервис», «Диво Портал», «Диво Мера», «Диво Лингво», «Диво Бот», «Диво Контроль», «Диво Свод» и «Диво Прото». Их сочетание позволяет формировать единую цифровую среду для управления сервисами, взаимодействия пользователей и подразделений, контроля и автоматизации процессов.