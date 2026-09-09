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Микроконтроллер НИИЭТ использован в решении «Нилстар» для платежной инфраструктуры

Микроконтроллеры разработки воронежского Научно-исследовательского института электронной техники (НИИЭТ, входит в группу компаний «Элемент») с открытой архитектурой RISC-V стали основой для Универсального Электронного Модуля (УЭМ) российского разработчика платежного оборудования «Нилстар». Об этом CNews сообщили представители «Элемент».

Решение (реестр промышленной продукции №10887129) предназначено для интеграции в контрольно-кассовую технику, торговые системы и интеллектуальные банковские терминалы.

В рамках реализации политики импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета российские производители платежного оборудования переходят на отечественную элементную базу. Поэтому для сохранения необходимых характеристик конечного устройства ключевым технологическим решением в составе стал 32-разрядный микроконтроллер К1921ВГ015 производства НИИЭТ. Именно его внедрение позволило компании обеспечить УЭМ ключевыми характеристиками, которые важны для применения в платежном оборудовании.

Безопасность. Аппаратный криптографический блок и встроенный генератор случайных чисел TRNG позволяют реализовать защищенный обмен данными, генерацию ключей шифрования и подпись обновлений программного обеспечения.

Энергоэффективность. Широкий диапазон напряжений питания и низкое энергопотребление в дежурных режимах позволяют использовать оборудование в условиях ограниченного энергопотребления.

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Температурная устойчивость. Работоспособность в диапазоне от –40 до +85 °С обеспечивает эксплуатацию оборудования в неотапливаемых помещениях и на открытом воздухе.

Кроме того, важным фактором для разработчика платежного оборудования также стала возможность серийных поставок К1921ВГ015. Производство микроконтроллеров осуществляется на мощностях НИИЭТ, что обеспечивает доступность компонентной базы.

В сентябре 2026 г. компания «Нилстар» планирует включить терминал на базе УЭМ в Реестр российской промышленной продукции. Это позволит применять оборудование в розничной торговле, на АЗС, при пассажирских перевозках и в других сферах обслуживания. Кроме того, в настоящее время ведутся работы по интеграции в УЭМ сертифицированного российского модуля криптографической защиты.

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