Компания «Е-Флопс» модернизировала модульный сервер М1

Российский разработчик и производитель вычислительных платформ «Е-Флопс» завершил обновление модульного сервера М1. В результате модернизации была улучшена эргономика его корпуса и внутренних элементов, повышено удобство обслуживания и усовершенствована технология производства. Об этом CNews сообщил представитель «Е-Флопс».

Основная цель обновления модульного сервера М1 – улучшение платформы с учётом задач эксплуатации и производства. Принималась во внимание необходимость оптимизации эргономики и удобства обслуживания сервера, в частности увеличение жесткости корпуса шасси, улучшение эргономики ручки извлечения вычислительных модулей, сокращение числа крепежных винтов, разделение крышки корпуса на несколько сегментов, модернизация системы питания платформы стандарта OCP (Open Compute Project). Второй важной задачей была оптимизация конструкции корпусных элементов для сокращения стоимости и сроков производства.

Модернизация реализовывалась совместно с конструкторским отделом «Е-Флопс» и заводом-изготовителем корпусных платформ. В результате модернизации также удалось разработать схему размещения корзин для накопителей – она вынесена в отдельный сегмент корпуса, что обеспечило упрощение доступа к другим элементам вычислительного модуля и сохранность целостности подсистемы хранения. Кроме того, переработана логика сборки вычислительных модулей двойной ширины, имеющих внутреннюю разделительную перегородку – она стала менее трудоёмкой в производстве и более простой для монтажа и обслуживания.

Для упрощения производства и увеличения потребления материала российского производства из конструкции сервера были исключены большинство пластиковых элементов. В результате М1 приобрел новый вид благодаря металлическим решеткам вентиляторных модулей с новым промышленным дизайном. Это также повысило безопасность использования сервера, улучшило параметры электромагнитной совместимости без ухудшения тепловых характеристик. Для некоторых деталей корпуса увеличена толщина металла, что повысило жёсткость конструкций. Кроме того, на внешние детали корпусов теперь при изготовлении предварительно наносится защитная плёнка, а отдельные детали прошли декоративную покраску. Внесены изменения в заглушки вычислительных модулей, они стали компактнее и легче. Эти меры существенно улучшили как эксплуатационные характеристики, так и внешний облик модульного сервера М1.

Отдельная работа была проведена по итогам внутреннего и внешнего тестирования, по улучшению маркировки, наносимой на корпус сервера М1. Некоторые элементы маркировки были перемещены для улучшения визуального доступа к ним. Добавлены новые элементы, в частности гибкие выезжающие «язычки» с данными о серийном номере и QR-кодом с общей информацией о модели шасси и вычислительных модулях.

Изменены элементы передачи электропитания платформы для инфраструктуры стандарта OCP. Платформа все также поддерживает два варианта питания 12В и 48В, но внутренние электрические цепи шасси сервера были изменены для повышения безопасности пользователей. При этом внешние плавающие разъемы питания, электронная компоновка и общая архитектура остались неизменными, что гарантирует совместимость с уже выпущенными печатными платами и ранее разработанными конфигурациями.

«Модернизация модульного сервера М1 – это результат системной работы с обратной связью от наших заказчиков, партнеров и полученного собственного опыта производства и тестирования. Мы стремились сделать платформу не только более надёжной и безопасной, но и удобной для сборки и обслуживания. Улучшение эргономики сокращает время обслуживания, а обновлённый внешний вид соответствует актуальным стандартам высокоплотного серверного оборудования», – отметил руководитель конструкторского отдела компании «Е-Флопс» Сергей Пономарёв.

Обновлённая версия сервера М1 доступна в трех исполнениях шасси: для классических стоек ЦОД (19”) и для ЦОД с инфраструктурой стандарта ОСР v2 и v3. Число моделей вычислительных модулей увеличилось, каждая из которых построена на базе отечественных энергоэффективных процессоров с архитектурой ARM64.