В сегменте серверов продажи SSD впервые обошли HDD — исследование OCS

В первом полугодии 2026 г. объем реализованных серверных твердотельных накопителей (SSD, Solid State Drive) впервые превысил объем серверных жестких дисков (HDD, Hard Disk Drive) — на них пришлось 55% совокупных продаж в натуральном выражении, что на 12 процентных пунктов выше прошлогоднего показателя, следует из данных аналитического отдела OCS. Активное внедрение искусственного интеллекта вынуждает бизнес устанавливать в корпоративные серверы высокопроизводительные SSD, при этом рост спроса не сдерживает даже увеличение стоимости этих комплектующих. Об этом CNews сообщили представители OCS.

SSD давно зарекомендовали себя в сегменте серверов как надежное и производительное решение. В отличие от жестких дисков, имеющих в конструкции движущиеся механические части, твердотельные накопители оснащены флеш-памятью NAND. Технологическая особенность позволяет SSD производить большее количество операций ввода-вывода в секунду (IOPS), а также демонстрировать более высокую скорость доступа к данным. Долгое время единственным сдерживающим фактором на пути распространения технологии была ее стоимость — твердотельные накопители обходились бизнесу дороже жестких дисков. По этой причине в корпоративной среде сложилась практика комплексного использования решений.

Как правило, бизнес выбирает SSD для хранения «горячей» информации — к которой часто обращаются. Сфера применения включает системные диски серверов, высоконагруженные базы данных, виртуализацию и VDI (инфраструктура виртуальных рабочих столов), кэширование и пр. HDD чаще используют для хранения архивов, резервных копий и пр. «Удешевление SSD напрямую влияло на масштабы их распространения. Как только цены на твердотельные накопители сравнялись с ценами на производительные жесткие диски — „15-шки“, имеющие скорость вращения 15 тыс. оборотов в минуту, последние стали активно вытесняться. HDD сохранили для себя лишь нишу «холодных» данных», — сказала Надежда Медведева, заместитель директора департамента компонентов OCS.

Глобальный дефицит чипов взвинтил цены на твердотельные накопители: к концу 2025 г. стоимость серверных SSD увеличилась на 80–100% в сравнении с «докризисным» периодом, по наблюдениям аналитиков OCS. Однако в 2026 г. цена комплектующих перестала играть ключевую роль при выборе технологии хранения данных. Бизнес стал устанавливать в свое серверное оборудование емкие и быстрые твердотельные накопители.

«Бум ИИ спровоцировал рост спроса на SSD. Задачи и потребности бизнеса меняются из-за повсеместного распространения искусственного интеллекта — он требует увеличения вычислительных мощностей», — сказала Надежда Медведева.

В первом полугодии 2026 г. доля серверных SSD впервые обошла серверные HDD в совокупных продажах в натуральном выражении — 55% против 45%.

Для программного обеспечения с элементами искусственного интеллекта необходимы значительные вычислительные мощности, а установка SSD позволяет увеличить производительность серверов в корпоративных парках компаний. В результате в 2026 г. на первый план для бизнес-заказчиков вышли технические параметры решения, а не цена.

«В сегменте серверных SSD сейчас наблюдается повышенный спрос на высокие емкости: бизнес выбирает решения на 7 и 15 ТБ», — сказала Надежда Медведева.

По данным аналитического отдела OCS, в первом полугодии 2026 г. продажи серверных SSD в штуках выросли на 20% в сравнении с аналогичным периодом в 2025 г. При этом объем реализованных HDD за то же время сократился на 5%. Распространение ИИ, вероятнее всего, и дальше будет стимулировать рост продаж твердотельных накопителей для серверов.