Остановлено строительство гигантского завода ноутбуков и планшетов. Компания инвестирует в тренажеры по управлению БПЛА

В Екатеринбурге заморожено строительство огромного завода по выпуску ноутбуков, десктопов и планшетов площадью 7000 кв. метров. Владелец фабрики решил вложить деньги в тренажеры по управлению БПЛА, чтобы учить школьников управляться с дронами. Завод должен был заработать в 2027 г. с перспективой полной локализации производства.

Зачем вам ПК, когда есть дроны

В России приостановлено строительство завода, на котором через несколько месяцев должна была начаться сборка ноутбуков, моноблочных настольных ПК, а также планшетных компьютеров и интерактивных киосков. Как пишет РБК, его владелец решил переключиться на инвестиции в тренажеры по управлению беспилотниками для детей, чтобы школьники могли с ранних лет учиться взаимодействовать с дронами.

Завод строила компания Liga Group – вендор интерактивного оборудования и разработчик программного обеспечения. Он должен был занять площадь 7000 кв. метров и расположиться в индустриальном парке «Космос» в Новокольцовском в Свердловской области, подчеркивает РБК.

До запуска первой производственной линии оставалось совсем немного – она должна была заработать в течение 2027 г. Размер инвестиций в этот проект составил 100 млн руб., сообщил изданию генеральный директор Liga Group Алексей Лежнин.

У Лежнина нашлось объяснение отказу от идеи выпускать суверенные ноутбуки, да еще и на российском процессоре. По его словам, индустриальный парк, в котором планировалось разместить его, «пока не предоставляет возможности выйти на площадку». Причина – не запущен завод по производству чипов.

Liga Group Liga Group заморозила строительство нового завода

«До строительства нового завода от производства ноутбуков мы отказались. Для этого нужны специальные условия и объемы. Кроме того, экономика должна это все «тянуть». Мы видим, что (отечественные – прим. CNews) производители (ноутбуков – прим. CNews) себя не очень хорошо чувствуют в текущей экономической ситуации. Сейчас все подобные инфраструктурные проекты по большей части приостановлены», – заявил РБК Екатеринбург гендиректор Liga Group.

Что потеряла Россия

В марте 2025 г. CNews писал, что Liga Group намеревалась выпускать на новом заводе 150-180 тыс. единиц техники в год. «В линейке будет по два-три варианта каждой техники – с разными размерами дисплеев. Например, у моноблоков это диагональ в 21, 24 и 27 дюймов. У ноутбуков мы пока планируем 15 и 17. Кроме того, у каждой модели будет два варианта комплектации: на базе российского процессора и иностранного аналога», – заявлял тогда Алексей Лежнин. Марки и модели процессоров он не назвал.

У компании были очень грандиозные планы. Она намеревалась выйти сразу на два рынка – B2G и B2C, то есть она хотела поставлять свои компьютеры, планшеты и ноутбуки одновременно и госорганизациям, и в розничные сети.

Наряду с этим Liga Group хотела полностью локализовать производство в сотрудничестве с другим резидентом «Космоса» (его название не раскрывается). Компания рассчитывала разработать материнские платы, наладить выпуск собственных пластиковых корпусов.

Новая бизнес-идея

В настоящее время Liga Group «остается на действующей производственной площадке и занимается выпуском интерактивных панелей, видеостен, моноблоков и т.д.», пишет РБК.

Как отметил Лежнин, «до запуска нового завода» Liga Group полностью поменяла свою стратегию. Теперь ее интересуют тренажеры для управления беспилотниками – она уже инвестирует в направление их производства.

Эти тренажеры создаются для использования несовершеннолетними – они будут монтироваться в школах, и с их помощью российские дети должны будут учиться управлять дронами. Какую цель преследует такое обучение, и будет ли оно добровольным или принудительным, РБК не уточняет.

Издание пишет, что заниматься на таких тренажерах будут старшеклассники. В российской системе образования к старшей школе относятся исключительно 10 и 11 классы.

Тем временем Лежнин рассуждает о том, что учиться управлению БПЛА могут и ученики средней школы. В современной России это классы с пятого по девятый включительно.

«Минпросвещения запустило учебные классы (начиная с восьмого класса), в которых дети учатся летать на беспилотных летательных объектах. Программный продукт устанавливается в классах информатики на компьютеры. К ним подключается джойстик, шлем виртуальной реальности, и дети учатся управлять беспилотниками. Мы производим программно-аппаратный комплекс. Сейчас занимаемся разработкой программного продукта. До конца года планируем выпустить первый релиз», – сказал РБК Алексей Лежнин, не уточнив, до конца какого именно года. Вполне вероятно, имеется в виду 2026 г.

Очень выгодный проект

Лежнин не стал раскрывать размер инвестиций в бизнес по выпуску тренажеров для управления БПЛА. Если с заводом ноутбуков звучала точная цифра (100 млн руб.), то здесь Лежнин говорит лишь о «десятках миллионов рублей».

По его мнению, проект настолько прибыльный, что окупить его Liga Group намерена в течение двух-трех лет. При этом итоговую стоимость тренажера Лежнин не раскрыл, заявив лишь, что ее «определит рынок». По данным РБК, к концу лета 2026 г. тренажеры по управлению БПЛА стоили в пределах 250 тыс. руб. каждый.

По примеру Apple

Liga Group была основана в феврале 2013 г., ее уставный капитал – 100 тыс. руб. К моменту выхода материала Алексей Лежнин был не только ее генеральным директором, но и единственным владельцем.

Основной вид деятельности компании – «производство компьютеров и периферийного оборудования» (код ОКВЭД – 26.20). Всего у Liga Group 76 видов деятельности, среди которых: «деятельность туристических агентств» (79.11), «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» (56.10), «разработка компьютерного программного обеспечения» (62.01), «деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания» (55.20), «торговля оптовая прочими бытовыми товарами» (46.49), «производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий» (16.23) и «производство коммуникационного оборудования» (26.30).

На сайте компании указано, то Liga Group первоначально занимала обычный гараж площадью 20 кв. метров, в котором работало всего два сотрудника. В нем она занималась производством видеозеркал. Также утверждается, что почти сразу Liga Group получила первый крупный заказ – клиентом стал неназванный торговый центр, расположенный в Екатеринбурге.

ИТ-компании часто берут свое начало в гаражах

Напомним, всемирно известная компания Apple тоже начинала свой путь в гараже, где на первых порах трудились всего два человека – Стив Джобс (Steve Jobs) и Стив Возняк (Steve Wozniak)

В 2019 г. Liga Group достигла оборота в $2 млн, говорится на сайте компании. Она продолжает расширять ассортимент продукции – к примеру, в 2022 г. она начала выпуск терминалов и касс самообслуживания, интерактивных панелей и видеостен. В 2023 г. ее продукцию внесли в реестр Минпромторга, что открывает компании доступ к госзаказам.

Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», в 2025 г. выручка компании Liga Group составила 188,8 млн руб, упав за год на 27%. Чистая прибыль за тот же период составила 25,2 млн руб. против 14,9 млн руб. в 2024 г.

За более чем 13 лет своего существования компания приняла участие в 247 гостендерах на общую сумму 176,9 млн руб. Выиграла из них она 106 заказов в общей сложности на 95,6 млн руб.

Последний на момент выхода материала госконтракт Liga Group заключила в октябре 2024 г. – это была «поставка интерактивных киосков (в структуре туристской навигации)» на 15,2 млн руб. Заказчиком выступила администрация городского округа «Город Ирбит» Свердловской Области.

Это пока крупнейший госконтракт для Liga Group. На втором месте – «поставка трибун для выступлений в рамках реализации комплекса мер по развитию материально-технической базы» приблизительно на 9,7 млн руб. для ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет» (октябрь 2021 г.). Топ-3 замыкает «поставка, монтаж и пусконаладочные работы системы отображения информации (видеостена)» для ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» в мае 2020 г. на 7,47 млн руб.