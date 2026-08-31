Разделы

Безопасность Искусственный интеллект
|

«На глаз» не отличить: эксперты Sitronics Group рассказали, как мошенники создают идеальные дипфейки

Специалисты по информационной безопасности Sitronics Group фиксируют изменение ландшафта киберугроз.

В 2026 г. генерация видеопотока и клонирование голоса происходят в реальном времени, из-за чего отличить дипфейк от реального человека становится практически невозможно. На смену примитивным подделкам пришли скоординированные атаки на бизнес, финансовый сектор и частных лиц. Так, с начала этого года мошенники обманули с помощью дипфейков порядка четырех тысяч человек, а ущерб оценивается в десятки миллиардов рублей. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group.

Сегодня мошенникам уже не требуются тысячи фотографий и недели обучения нейросети. На смену пришли диффузионные модели и генеративно-состязательные сети (GAN) нового поколения. Главная опасность дипфейков нового поколения -- в полной автоматизации процесса. Чтобы сымитировать чужую речь, современной нейросети достаточно получить на вход аудиодорожку, созданную ИИ-клоном голоса. Система самостоятельно и с абсолютной физической точностью перестроит нижнюю часть лица, артикуляцию, движение губ и даже мимические морщины вокруг глаз в строгом соответствии с интонацией и произносимыми звуками.

«Распознать дипфейк визуально сегодня становится практически невозможно. Поэтому крайне важна эшелонированная цифровая защита на всех уровнях. В корпоративном секторе защита уходит в реальное время – отечественные ВКС-платформы уже умеют на лету анализировать стабильность пикселей и предупреждать пользователя об ИИ-маске прямо во время звонка. В финтехе развернуты тяжелые промышленные решения, которые с точностью до 99,3% выявляют симуляцию эмоций и подмену лиц, отсекая мошенников на этапе удаленной верификации», – отметили специалисты Sitronics Group.

Технологии защиты от дипфейков сегодня доступны не только для бизнеса и госсектора, но и для граждан. Мультимодальные сканеры, дипфейк-детекторы, системы для мгновенного вычисления клонированных голосов доступны сегодня бесплатно.

«Кроме того, сегодня можно использовать программы, которые внедряют в фотографии невидимый цифровой шум. Человек видит обычное фото, но алгоритмы генерации дипфейков не могут справиться с этими скрытыми пикселями и на выходе выдают совершенно чужое лицо», – отмечают специалисты компании.

Эксперты призывают не забывать и про цифровую гигиену, и рекомендуют ограничить доступ к профилям в социальных сетях и мессенджерах для посторонних лиц, а также избегать публикации избыточного количества портретных снимков в высоком разрешении и анфас.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Google меняет правила установки Android-приложений. Что делать?

В Citrix найдены «дыры», позволяющие обходить всякую аутентификацию

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

10000 украденных и распубликованных ключей к «облаку» Amazon работают. В закрытые ими корпоративные аккаунты может зайти любой желающий

Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком

Знаменитый интернет-магазин пойман на тайной слежке за россиянами и всем миром

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще