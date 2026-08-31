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«Инфо-Предприятие» и «Ред Софт» подтвердили совместимость продуктов

Разработчики программного обеспечения «Ред Софт» и «Инфо-Предприятие» объявили об успешном завершении тестирования на совместимость своих продуктов. Теперь пользователи российской СУБД «Ред База Данных» могут эффективно и надежно решать задачи бухгалтерского, складского и управленческого учета с помощью платформы «Инфо-Предприятие».

Совместное использование решений позволяет организациям выстроить безопасную и производительную ИТ-инфраструктуру на базе отечественного ПО без потери функциональности и удобства ведения учета.

«Ред База Данных» — высокопроизводительная и безопасная российская система управления базами данных. Первая в России отечественная СУБД, разрабатывается с 2006 г. (№1 в реестре российского программного обеспечения Минцифры России). Соответствие строгим требованиям ФСТЭК России гарантирует надежную защиту финансовой и коммерческой информации предприятия. Продукт способен обрабатывать большие объемы данных на высоких скоростях и может использоваться как в режиме нетребовательного к ресурсам встраиваемого сервера, так и легко масштабироваться под сложные ИТ-инфраструктуры растущего бизнеса.

«Инфо-Предприятие» — это платформа автоматизации учета в короткие сроки и с минимальными затратами. А также оптимальные по функционалу и стоимости программы для магазина и склада, ведения бухгалтерии, расчета зарплаты и других учетных задач на базе единой платформы, бесплатные версии для малых предприятий, качественная поддержка пользователей, услуги автоматизации.

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«Интеграция платформы с СУБД «Ред База Данных» это важный шаг в развитии нашей экосистемы и поддержке курса на технологическую независимость. Партнерство с «Ред Софт» позволяет предложить бизнесу комплексное отечественное решение, которое сочетает в себе высокую производительность при обработке данных, отказоустойчивость и удобные инструменты для автоматизации учета с минимальными затратами на внедрение», – сказал Григорий Самохвалов, генеральный директор компании «Новасофт».

«Обеспечение совместимости СУБД «Ред База Данных» с востребованными системами учета и управления бизнесом это наш ключевой приоритет в рамках развития экосистемы. Сотрудничество с платформой «Инфо-Предприятие» дает заказчикам доступ к проверенным, функциональным и экономически эффективным инструментам автоматизации на базе надежной российской СУБД», — сказал Роман Симаков, заместитель директора дивизиона системного программного обеспечения по разработке «Ред Софт».

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